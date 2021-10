Tiguan Allspace 2021, tutte le novità del Suv bestseller

La nuova Volkswagen Tiguan Allspace sarà offerta con due motori diesel 2.0 TDI a basse emissioni di ossidi di azoto.

Arriva sul mercato la nuova Volkswagen Tiguan Allspace, con nuovi sistemi di assistenza e comfort, motori ad alta efficienza e un design rivisitato. Per la prima volta su questo modello viene impiegato il sistema IQ.LIGHT con fari a LED Matrix. Sulla griglia spicca il nuovo logo bidimensionale rivisitato del brand tedesco. Il SUV verrà offerto nelle versioni Life, Elegance ed R-Line, che offrono una gamma di equipaggiamenti ancora più ricca rispetto ai modelli precedenti paragonabili.

L’equipaggiamento base della Tiguan Allspace per il mercato italiano comprende, tra l’altro, App-Connect Wireless, navigatore satellitare Discover Media con display da 8 pollici, cerchi in lega Kingston da 18 pollici, Climatronic touch a tre zone, volante multifunzione in pelle, Digital Cockpit Pro con diversi profili informativi, fari a LED con regolazione degli abbaglianti Light Assist, sensori di ausilio al parcheggio nella parte anteriore e posteriore, l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, l’assistente alla frenata d’emergenza Front Assist e l’assistente al cambio di corsia Side Assist plus con Rear Traffic Alert.

La gamma motori

Motori più puliti ed efficienti per il SUV di casa Volkswagen. Due le versioni a benzina: il 1.5 TSI da 150 CV a trazione anteriore che elargisce una velocità massima di 201 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h. La più potente motorizzazione della nuova Tiguan Allspace è il 2.0 TSI 4MOTION da 245 CV (non disponibile in Italia), la velocità massima si attesta a 229 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Per quanto concerne l’alimentazione a diesel i motori TDI garantiscono emissioni molto ridotte grazie ai due catalizzatori SCR disposti uno accanto all’altro, ciascuno dotato di iniezione di AdBlue separata (twindosing). Sono disponibili due propulsori TDI che erogano rispettivamente 150 e 200 CV, con una velocità massima rispettivamente di 210 e 216 km/h.

