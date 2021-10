“Non ha punti deboli”: Verstappen è il più forte in assoluto?

Perez esalta il compagno di squadra Verstappen promuovendolo a migliore in griglia per la sua capacità di non commettere errori.

E’ più forte Hamilton o Verstappen? Questa è la domanda che circola da qualche stagione in F1, ovvero da quando l’olandese arrivato nella serie ha dato dimostrazione di poter puntare ad alti obiettivi nonostante la condotta irruenta. E sebbene anche Leclerc non sia da meno come qualità, Mercedes e Red Bull permettono ai rispettivi piloti di esprimersi al meglio in confronto ad una Ferrari ancora zoppicante.

Tornando al punto interrogativo di cui sopra, c’è qualcuno che non ha dubbio su chi sia più valido tra i due. Per Sergio Perez, forse perché portacolori del team austriaco, il #33 vince a mani basse, per capacità, ma anche per guida precisa.

“Almeno in questo campionato si sta rivelando il più competitivo. Ha saputo mettere tutto assieme come nessun altro, senza commette errori”, ha analizzato il messicano non tralasciando però l’incredibile aiuto arrivato dal motore Honda che, dallo scorso anno, ha fatto una progressione rilevante, tanto da superare il performance quello della Stella. “Abbiamo a disposizione un ottimo pacchetto. Senz’altro uno dei più solidi del lotto”, ha evidenziato.

Essere il compagno di box di Max è un’impresa

A proposito invece della convivenza con l’ingombrante olandese, l’ex Racing Point ha ammesso che non è compito semplice. In effetti ha fatto “più morti e feriti” il figlio d’arte che qualsiasi altro corridore dei tempi recenti. Da cocco di casa quale è, la dirigenza ha sempre avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti penalizzando i vicini di garage di turno.

“La difficoltà per me ha riguardato anche l’adattamento all’auto. Nulla di drammatico, ma come concept la RB16B è unico”, ha aggiunto ricordando come nei primi GP avesse fatto fatica a prendere le misure alla macchina e a reggere il passo di Mad Max, facendo sollevare molti dubbi sulla sua promozione in scuderia.

