Jerez, Dani Pedrosa in pista per un evento speciale

KTM ha tenuto un evento speciale sul circuito di Jerez. Presenti i due collaudatori Dani Pedrosa, Mika Kallio e 25 fortunati.

Dani Pedrosa e Mika Kallio sono scesi in pista nei giorni scorsi a Jerez per un evento davvero speciale. KTM ha riservato il circuito di Jerez per invitare 25 fortunati possessori della loro nuova RC 8C e testarla su una delle piste più celebri del Mondiale. La RC 8C è un prototipo realizzata a mano, spinto dal bicilindrico di 889 cc che eroga 128 CV, fabbricato in soli 100 esemplari, 25 dei quali sono stati acquistati con l’esclusivo pacchetto Track Experience che ha permesso loro di trascorrere una giornata con il pilota spagnolo.

Il motore è quello della Duke 890, ma il telaio è uno speciale multitubolare in acciaio, le pinze sono Brembo Stylema, forcella WP APEX PRO 7543 e un’estetica chiaramente ispirata alla MotoGP RC16, compresi i suoi enormi spoiler in fibra di carbonio. Lo scarico è realizzato da Akrapovic in titanio con terminale in carbonio. Il prezzo della nuova RC 8C è di 35.000 euro IVA inclusa.

Evento con finale romantico

In occasione della due giorni di Jerez le moto sono state schierate all’interno di 6 box pre-allestiti, allineate nell’ordine in cui erano state acquistate online e i padroni hanno potuto vederle per la prima volta quando si sono alzati i portoni. Al momento del via i 25 fortunati hanno compiuto qualche giro di riscaldamento seguendo Dani Pedrosa e il finlandese Mika Kallio, che per stavolta hanno dismesso i panni dei collaudatori. I piloti sono stati poi lasciati liberi di girare da soli per il resto della giornata, prendendo le misure alle loro nuove track bike. Alla chiusura dei test un cliente ha colto l’occasione per chiedere la mano alla sua fidanzata, che ovviamente ha detto “SÌ”, con le KTM RC 8C a fare da romantica cornice.

Leggi anche -> Verso il tutto esaurito per il grande saluto a Valentino Rossi