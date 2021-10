A 236 km/h in Lamborghini: la polizia gli confisca l’auto

Fotografato dall’autovelox mentre procedeva a 236 m/h con la Lamborghini appena comprata. La supercar è stata confiscata.

Un uomo aveva appena acquistato una Lamborghini Huracan Perfomante Spyder in Germania ad un prezzo di 2,7 milioni corone svedesi, pari a 270.000 euro. Ha voluto provare tutta la grinta del possente motore V10 su strada, ma non ha fatto i conti con il Codice della strada danese. L’uomo, di origine irachena, si trovava a Copenaghen ed era diretto in Norvegia dove risiede. Ma in Danimarca l’eccesso di velocità è punito duramente e adesso rischia persino di perdere la sua nuova supercar.

Ha spinto la sua Lamborghini fino a 234 km/h su un tratto di strada dove il limite era di 130 km/h. Lungo il percorso ha però incontrato l’autovelox che ha “immortalato” la performance illegale dell’automobilista. Oltre alla sanzione pecuniaria e al sequestro del veicolo, dovrà comparire davanti al giudice che potrebbe decidere di mettere la Lambo all’asta, secondo una nuova normativa introdotta lo scorso 31 marzo e di cui l’uomo non era a conoscenza.

La Lamborghini Huracan Perfomante Spyder è un modello speciale e più prestante della Huracan tradizionale. Ha un motore V10 in grado di sprigionare 640 CV e raggiungere una top speed di 325 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. Il tetto può essere abbassato in 17 secondi e sul fondo della carrozzeria è presente il tricolore italiano.

