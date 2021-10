Doohan è scettico: “Marquez è rimasto fuori per troppo tempo”

Mick Doohan sottolinea come Marc Marquez stia pagando la lunga assenza dalla MotoGP a causa dell’infortunio al braccio destro.

Marc Marquez non avrà vita facile, anche quando le sue condizioni fisiche saranno ritornate regolari. Il suo talento è fuori discussione, ma la lunga assenza dalla classe regina avrà il suo peso. Parola dell’ex campione Mick Doohan che, nel podcast australiano “In the fast lane”, avvisa il fenomeno di Cervera: “Lo sport non aspetta mai nessuno, lui (Marquez) è stato fuori per troppo tempo e i piloti si stanno rivalutando settimana dopo settimana”.

Dall’anno scorso ad oggi nuovi talenti sono emersi in MotoGP: da Fabio Quartararo a Pecco Bagnaia, da Joan Mir a Jorge Martin. La schiera di possibili vincitori si allarga e nell’attesa approfitta delle condizioni fisiche ancora precarie di Marc Marquez, nonostante la sua vittoria ad Austin che fa storia a sé. Mick Doohan, ex pilota Honda, sa benissimo cosa sia un infortunio e le conseguenze fisiche e psicologiche che lascia su un pilota. Il catalano ha ancora molta strada da fare e prima del 2022 non sarà al top della forma.

Marquez chiamato alla svolta

La sua ripresa è ancora in fase iniziale, perché dopo i dolori fisici bisognerà affrontare anche il contraccolpo psicologico. “Penso che (Marquez) non sia davvero in forma al momento. Penso che anche la moto sia uscita un po’ fuori pista, la Honda chiaramente non è più la moto di una volta… Marc sta appena iniziando ad avere un po’ di forza fisica nel braccio destro, quindi penso che fosse quello il problema”.

Anche se un talento come Marc Marquez saprà mettersi alle spalle questo infortunio. “Sa chiaramente come guidare, ma semplicemente non è in grado di farlo come ha fatto finora – ha aggiunto Mick Doohan -. Ma con il talento che ha e se la Honda riuscirà a rendere di nuovo la moto coerente, potrebbe aver bisogno di ammorbidirsi un po’, ma penso che abbia sicuramente le carte in regola per poter lottare per un altro titolo mondiale”.

