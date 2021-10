Wolff incorona la Ferrari: “Vogliamo lottare anche con loro nel 2022”

Toto Wolff è apparso abbastanza soddisfatto a fine gara per il risultato della Mercedes. Allo stesso tempo ha fatto i complimenti a Ferrari.

La Mercedes oggi può dirsi soddisfatta a metà. Da un lato infatti è arrivato un clamoroso successo per Valtteri Bottas, ma dall’altro Hamilton ha perso punti nel confronto diretto con Max Verstappen. La lotta tra i due è sempre più avvincente e si pensa che possa proseguire così da qui a fine anno.

A fare rumore nella giornata di oggi però ci sono stati anche alcuni battibecchi nei team radio tra Hamilton e la propria squadra. L’inglese infatti non è apparso molto soddisfatto per alcune scelte riguardanti la strategia di gara che a suo dire l’hanno penalizzato.

Intervistato dai colleghi di Sky Sport, Toto Wolff ha così dichiarato in merito: “Siamo convinti della scelta fatta ai box. Avevamo due possibilità: potevamo fare una strategia conservativa come tutti gli altri e farlo uscire 5° facendolo battere con Perez e Leclerc in pista. L’altra invece era quella di lasciarlo in gara e richiamarlo dopo per mettere quelle d’asciutto se si asciugava la pista”.

Toto Wolff spegne le polemiche su Hamilton

Il team principal della Mercedes ha poi proseguito: “Abbiamo visto però che perdevamo 1,5 secondi e abbiamo deciso di richiamare Lewis ai box a quel punto. La macchina comunque oggi era molto veloce. Oggi Valtteri ha vinto quindi siamo soddisfatti della macchina. Mettere le slick ci avrebbe fatto perdere un minuto e forse ci avrebbe buttato fuori dai punti con Hamilton“.

Infine il boss della Mercedes si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla Rossa: “Mi piace che la Ferrari vada molto più veloce di prima. Speriamo che l’anno prossimo saremo più di due a giocarci il titolo. La cosa fondamentale in questa corsa al Mondiale sarà quella di non fare mai degli zero. Ci piace questa lotta con Red Bull perché ogni weekend è importante”.

