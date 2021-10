Verstappen sembra essersi annoiato: “Difficile restare svegli”

La gara di Max Verstappen è stata veramente di grande sostanza. L’olandese è riuscito a tornare nuovamente leader del Mondiale.

Max Verstappen è il nuovo leader del campionato di F1. La sua gara è stata di grande sostanza. L’olandese, infatti, partito 2° ha pensato solo ad amministrare la gara senza prendersi mai troppi rischi. Dopo aver provato a tenere il passo di Bottas si è plafonato dietro di lui cercando di non fari mai prendere da Leclerc, che a tratti è arrivato anche a 2 secondi dal driver Red Bull.

In Turchia la macchina è apparsa abbastanza competitiva, ma non capace di potersi giocare la vittoria. Allo stesso tempo però il risultato di Max è sicuramente importante perché è arrivato in una giornata difficile, in cui non era per niente facile riuscire a portare la macchina a casa.

Verstappen: “Duello con Lewis sino alla fine”

Questo il commento di Verstappen a fine gara: “Non era semplice oggi, la pista era scivolosa, c’era anche dell’olio. Non ho potuto mai spingere, ho dovuto sempre gestire. Mi è parso di vedere che Valtteri avesse il miglior passo e potesse fare anche di più di ciò che ha fatto. Sono comunque contento di aver ottenuto questo 2° posto perché in queste condizioni è anche molto semplice commettere errori”.

Infine l’olandese ha così concluso: “La cosa più difficile è stata stare sveglio, scherzo naturalmente. Per me è stato complicato riuscire a gestire le gomme perché potevi fare solo un certo numero di giri. Però sono contento di aver ottenuto il podio. La battaglia con Lewis è stata ravvicinata per tutto l’anno e penso che sarà così anche in futuro. Questa è stata una stagione molto bella”.

Antonio Russo