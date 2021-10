Bottas, stoccata a chi lo critica: “Migliore gara della carriera”

Bottas a fine gara è apparso davvero molto soddisfatto per la gara che ha disputato in Turchia. Il finlandese ha detto la sua sul GP.

Valtteri Bottas è stato autore di una gara semplicemente magnifica in Turchia. Il finlandese scattato dalla pole ha tenuto la prima posizione per tutta la gara. Bravo a respingere gli assalti di Verstappen a costruire un pezzo alla volta la propria vittoria.

Il driver della Mercedes è riuscito anche a recuperare su Leclerc e a superarlo quando era in crisi di gomme. Insomma una gara, finalmente di grande sostanza, nella giornata in cui Hamilton era per forza di cose fuori dai giochi per il successo finale.

Bottas raggiante a fine gara: “Me la sono meritata questa vittoria”

A margine della gara ha così commentato il proprio risultato: “E’ passato un po’ di tempo dall’ultima vittoria e mi sento molto bene. Devo dire che è stata una delle mie migliori gare con l’eccezione di quell’episodio alla prima curva dove ho perso un po’ il posteriore. Ho sempre avuto tutto sotto controllo. Non era semplice scegliere la strategia giusta con queste condizioni mutevoli, abbiamo però scelto il momento migliore per fermarci ed è stata una gara che è andata liscia per me”.

LEGGI ANCHE >>> F1 GP Turchia, Gara: risultati e classifica finale

Il finlandese ha poi proseguito: “Quando c’è una sola traiettoria che si asciuga non è semplice, però penso che sia una vittoria che mi sono meritato e guadagnato”. Effettivamente durante la gara i piloti hanno avuto enormi difficoltà nel gestire le gomme su una pista che era per metà asciutta e per metà umida. Alcuni come Leclerc ed Hamilton hanno addirittura provato l’azzardo di guidare sino alla fine con la stessa gomma, prova non andata a buon fine. I due infatti sono stati costretti comunque a fare il cambio pneumatici.