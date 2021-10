Hamilton deluso e nervoso: “Non capisco la decisione del mio box”

Il quinto posto in Turchia non soddisfa Hamilton: “Non so cosa abbiano pensato, devo parlare con loro e chiarire il perché del pit stop”

“Non posso essere contento del risultato, ma di aver finito la gara sì”. Lewis Hamilton dopo il quinto posto in Turchia è decisamente contrariato. Dopo aver dominato il weekend, si aspettava sicuramente una rimonta più convincente. E invece qualcosa è andato storto.

Hamilton non ha pensato al Mondiale, il box sì

Il 5° posto gli è costato la testa del mondiale piloti, ora nelle mani di Max Verstappen. Di sicuro l’inglese poteva fare di più ma c’era da rischiare ben poco, visto che la lotta è sempre più serrata e i GP alla fine sono sempre meno. Ma lui non la pensa così: “Oggi la rimonta è stata molto molto difficile perché a pista si è asciugata lentamente. – ha ammesso Hamilton -. Il team ha pensato al campionato? Non so cosa abbiano pensato, devo parlare con loro e chiarire il perché mi hanno fatto rientrare. Ci riuniremo e, visto che abbiamo perso dei punti potenziali, cercheremo di reagire nella prossima gara”.

Poi ha ribadito: “E’ stato molto difficile rimontare, ma lo è stato per tutti. Non me l’aspettavo. Siamo partiti bene, poi però non abbiamo finito altrettanto”.

Non c’è tempo per piangersi addosso

Sempre meno corse alla fine di questo campionato. Per Lewis di sicuro ci sarà da rammaricarsi per quanto accaduto a Istanbul ma non troppo. Certo è che quanto avvenuto al muretto Mercedes non è andato giù al britannico, che lo ha ribadito più volte al termine della gara: “Non so cosa hanno pensato ai box, devo parlare con loro. Ma ormai è finita, che fosse giusta o sbagliata la mia idea ne parleremo”.

La delusione si sa può giocare brutti scherzi a caldo. Tanto che lo stesso Hamilton poi ha aggiustato il tiro: “Abbiamo perso dei punti importanti e ora proveremo a reagire nella prossima. Non sono soddisfatto ma sono contento di aver finito la gara”.

