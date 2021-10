Danilo Petrucci: l’avventura MotoGP non è chiusa per sempre

Danilo Petrucci chiuderà la sua carriera in MotoGP nell’ultimo GP di Valencia. Ma potrebbe non essere la sua ultima uscita nel Mondiale…

Danilo Petrucci correrà la sua ultima gara in classe regina a Valencia… o forse no. La sua carriera svolterà nel mondo dei rally con la casa austriaca, quindi resterà in orbita KTM. E non è da escludere che un giorno possa arrivare una chiamata per sostituire un pilota o come wild card. Infatti dal 2022 Mika Kallio non correrà più nei GP, dal momento che non ha il ritmo per interpretare al meglio un ruolo simile, e Dani Pedrosa non sembra intenzionato a ritornare in pista se non in casi eccezionali.

Stefan Beirer, in un’intervista a Speedweek.com, ha ammesso che l’ipotesi Petrux è molto plausibile. “Restiamo con la nostra coppia di collaudatori formata da Dani e Mika per il 2022”, ha confermato il manager dell’azienda austriaca. “Anche se attualmente siamo in una fase calante in MotoGP, abbiamo tirato fuori il nostro pacchetto tecnologico dall’angolo con i due collaudatori e siamo tornati in pista per la vittoria di Misano. Per questo restiamo fedeli al nostro test team”.

Petrux pilota sostitutivo

Ma se uno dei quattro piloti dovrà restare a casa per un infortunio o qualsiasi altro motivo, a quel punto potrebbe subentrare Danilo Petrucci. “Con Mika non guideremo più un Gran Premio; questo è fuori discussione. La questione del pilota sostitutivo è un vecchio dilemma. In caso di emergenza, durante la notte non troverai nessun super pilota sostitutivo. Ma ora abbiamo due buoni numeri di telefono per un caso del genere. Da un lato quello di Dani. E in futuro potremmo forse chiamare anche Danilo Petrucci. Con Danilo abbiamo un ottimo rapporto – ha concluso Stefan Beirer -. Non abbiamo bisogno di firmare un contratto per determinate attività”.

