Quasi definitivo il calendario del Motomondiale 2022. Dal prossimo anno ci sarà una grande novità.

Il calendario MotoGP 2022 da tempo ha una bozza ufficiosa, ma restano ancora delle riserve su due tracciati: il Mandalika, in Indonesia, e il KymiRing, in Finlandia. Sarà il terzo anno contrassegnato dalla pandemia e quindi Dorna e FIM prendono tempo prima di renderlo ufficiale. La pausa invernale sarà fondamentale per capire che direzione prenderà questa emergenza sanitaria e contare la crescita dei probabili nuovi casi in tutto il mondo. Particolarmente a rischio sono le gare in Asia e Australia.

Inizialmente era previsto l’inizio in Qatar e poi subito in Indonesia, da lì verso Argentina e Texas, poiché spesso hanno un basso seguito televisivo in autunno, con gli orari di inizio previsti in orari insoliti per il pubblico della MotoGP. Però la copertura vaccinale è ancora bassa in Asia, ci sono continuamente dei blocchi per gli ingressi e Melbourne è in isolamento ormai da diversi mesi. Anche la Thailandia mantiene rigide regole di ingresso. Chiunque desideri entrare nel Paese deve essere vaccinato due volte e presentare comunque un test PCR negativo prima della partenza.

Dorna prova a contrattare con i governi per avere un trattamento più flessibile per la “bolla” del paddock. Quindi molti dipenderà dalle scelte delle autorità locali. Ma il calendario del Motomondiale 2022 presenta una grossa novità: per la prima volta ci saranno 21 Gran Premi, anche se le date d’Oltremare potrebbero subire dei cambiamenti. In caso di cancellazione ci saranno doppi eventi europei come accaduto quest’anno a Misano. Due le sessioni di test pre-campionato: a Sepang dal 5 al 5 febbraio (31 gennaio-2 febbraio shakedown) e in Indonesia dall’11 al 13 febbraio.

Il calendario provvisorio del GP 2022

06 marzo: Circuito di Losail / Qatar

13 o 20 marzo: Circuito cittadino di Mandalika / Indonesia

03 aprile: Termas de Río Hondo / Argentina

10 aprile: Circuito delle Americhe / Texas

24 aprile: Portimão / Portogallo

01 maggio: Jerez / Spagna

15 maggio: Le Mans / Francia

29 maggio: Mugello / Italia

5 giugno: Catalunya / Spagna

19 giugno: Sachsenring / Germania

26 giugno: Assen / Paesi Bassi

10 luglio: KymiRing / Finlandia

07 agosto: Silverstone / GB

21 agosto: Red Bull Ring / Austria

11 settembre : MotorLand Aragón / Spagna

18 settembre: Misano / Italia

02 ottobre: ​​Motegi / Giappone

09 ottobre: ​​Buriram / Thailandia

23 ottobre: ​​Phillip Island / Australia

30 ottobre: ​​Sepang / Malesia

13 novembre: Valencia / Spagna