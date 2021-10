Pandora Papers, quattro volti della F1 nello scandalo dei paradisi fiscali

L’Icij ha svelato i nomi di personaggi illustri nel mondo della politica, dello spettacolo, dello sport coinvolti nell’inchiesta Pandora Papers. Nei file compaiono anche nomi della Formula 1

Il consorzio giornalistico investigativo internazionale chiamato Icij, ha svelato, da quanto è emerso dai 12 milioni di file a cui ha avuto accesso, chiamati Pandora Papers, i nomi di politici, personaggi dello spettacolo, dello sport e degli affari proprietari di conti offshore e ricchezze nascosti nei paradisi fiscali.

Questi ultimi sono degli Stati che garantiscono un prelievo fiscale basso o addirittura nullo in termini di tasse sui depositi bancari e dove i proprietari dei depositi sono assicurati dall’anonimato.

Vip, politici, sport: nessuno escluso dai Pandora Papers

L’inchiesta, che ha richiesto 2 anni e ha coinvolto oltre 600 giornalisti di oltre 50 testate (L’Espresso per l’Italia), ha fatto emergere personaggi molto importanti: dalla Regina Elisabetta al ministro dell’economia olandese Wopke Hoekstra, il Re di Giordania Abdullah II, l’ex premier britannico Tony Blair, il premier ceco Andrej Babis che, da quanto riportano i file, ha acquistato per 22 milioni di dollari di un castello in Francia.

Coinvolte anche personalità dello spettacolo come i cantanti Shakira ed Elton John e la modella Claudia Schiffer. Non sfugge nemmeno il mondo del calcio che vede chiamati in causa gli allenatori Carlo Ancelotti del Real Madrid, Pep Guardiola del Manchester City e il giocatore del Paris Saint Germain Angel Di Maria.

I big della Formula 1 coinvolti

Anche il mondo della Formula 1 vede coinvolti nell’inchiesta quattro personaggi celebri. Si tratta di Flavio Briatore e Bernie Ecclestone, i quali comprarono la squadra di calcio londinese dei Queen’s Park Rangers tramite la Sarita Capital Investment, società offshore con sede alle Isole Vergini.

Lawrence Stroll, proprietario e fondatore dal 2019 della scuderia britannica Aston Martin F1 Team legato alla Superwit Profits Limited, altra società offshore. E Jacques Villeneuve, ex pilota e campione del mondo di Formula 1 nel 1997, che per la sua intera carriera di pilota automobilistico ha usufruito di alcune compagnie con sede in nazioni con tasse zero, dove accumulava le rendite della sua attività.