F1 GP Turchia: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Torna il Circus nel weekend e lo fa in Turchia, GP tornato in calendario nel 2020. Ecco tutte le informazioni utili per il weekend

Dopo una settimana tranquilla, la F1 torna a correre e lo fa per il GP di Turchia, tornato in calendario dopo lo scorso anno. Un appuntamento che potrebbe essere chiave per la lotta al Mondiale 2021.

Dove eravamo rimasti

Sarà ancora una volta duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese che ora deve inseguire e recuperare due punti di svantaggio nei confronti del campione del mondo in carica, che a Sochi ha centrato la vittoria numero 100 in carriera in F1.

Non sono ammessi passi falsi tra i due contendenti in Turchia, perché con pochi GP ancora da correre ogni errore può costare carissimo. E lo sanno bene anche gli inseguitori, in particolare Ferrari e McLaren, impegnate invece nella lotta al terzo posto nel Mondiale Costruttori. la Rossa deve recuperare 17.5 punti alla scuderia inglese, che ha allungato decisamente con la doppietta messa a segno a Monza e con il secondo posto in Russia di Lando Norris. Ora si aspettano punti importanti anche da Charles Leclerc, grande deluso di Sochi.

Vedremo poi che parte reciteranno in questo finale Valtteri Bottas e Sergio Perez, sempre più “marginalizzati” dai due compagni di scuderia scomodi, ma che ci stanno mettendo anche del loro nel non essere utili alla causa al momento giusto. Solo qualche lampo dal finlandese, così come dal messicano, che devono dare un segnale importante. Il primo perché a breve passerà all’Alfa Romeo e deve togliersi di dosso l’etichetta di miracolato per il poter correre ancora in F1, l’altro per non farsi soffiare il posto, visto che il gran capo Marko è molto volubile su questo aspetto.

Gli orari del GP di Turchia

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, TV8 garantirà la trasmissione in chiaro di Qualifiche e Gara in differita.

Venerdì 8 ottobre

PL1: 10:30 – 11:30, diretta su Sky SportF1 HD

PL2: 14:00 – 15:00, diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 9 ottobre

PL3: 11:00 – 12:00, diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 14:00 – 15:00, diretta su Sky SportF1 HD – Differita su Tv8 dalle 19:00

Domenica 10 ottobre

Gran Premio: 14:00, diretta su Sky SportF1 HD – Differita su Tv8 dalle 17:00

