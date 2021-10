Valentino Rossi va giù duro: “La situazione è totalmente fuori controllo”

Anche Valentino Rossi interviene sull’incidente avvenuto in Moto3 e che ha coinvolto anche Migno: “Certe manovre sono potenzialmente un disastro”

Un weekend, quello di Austin, che ha rischiato seriamente di trasformarsi in tragedia, visto quanto successo durante la gara di Moto3. L’incidente che ha coinvolto Oncu, Alcoba, Acosta e Migno poteva avere risultati nefasti e solo il caso ha evitato che qualcuno si facesse male. E a intervenire sulla vicenda, dopo la penalità rimediata da Oncu, è stato anche Valentino Rossi.

Per Valentino Rossi una situazione “fuori controllo”

“Oncu penalizzato per due GP? Per me la penalità è giusta, è la penalizzazione minima, la situazione è totalmente fuori controllo”, ha affermato il Dottore. “Ha fatto una manovra pericolosissima, è andata veramente bene: è giusto che stia a casa, che non corra per due GP. Le gare di moto sono troppo pericolose per mancare di rispetto ai tuoi avversari, questo conta più di guadagnare una posizione: certe manovre sono potenzialmente un disastro”.

Rossi però non mette sotto accusa solo i piloti ma anche la direzione gara per le scelte effettuate nel corso della gara: “Per me è stato sbagliato fare ripartire una gara di cinque giri, è come una roulette russa. E’ stato sbagliato farli ripartire per una gara così breve, troppo pericoloso. Dovevano cercare di spostare Salac più rapidamente; già questi sono fuori controllo, figurarsi in una gara di cinque giri”.

Penalizzazioni dure a chi sbaglia

Ormai è da diverso tempo che si vedono incidenti nelle categorie minori. E per Rossi era inevitabile che si facesse qualcosa, anche per evitare in futuro episodi simili: “Il problema è che sono completamente matti, sono troppo aggressivi, gli insegnano da piccoli a essere molto aggressivi -ha detto il campione di Tavullia -. Potenzialmente si potevano fare male tutti: sono dei matti, bisogna fare qualcosa, lo diciamo da tempo che non si può cambiare traiettoria in rettilineo”.

Quindi penalità giusta. E questo deve essere il metro da ora in avanti: “Vanno lasciati a casa. Due GP è una penalità giusta: la volta prossima non lo fa più, o almeno ci pensa. Se stai a casa sul divano a guardare la tele, poi ci pensi. I piloti pericolosi – ha concluso Rossi -sono sempre gli stessi, i marshall dovrebbero puntare su questo: adesso due gare, se lo rifai, cinque GP. E così via”.

