Bagnaia alza bandiera bianca: “Più di questo non potevo fare”

A margine del Gran Premio di Austin Bagnaia non è apparso proprio felicissimo del proprio risultato. Pecco sogna e sognava il titolo.

La gara di Bagnaia è stata davvero molto particolare. Il rider italiano, infatti, scattato dalla pole è subito andato in difficoltà. Scivolato indietro sembrava destinato ad una gara anonima. Negli ultimi 10 giri però è salito di tono superando tanti avversari. Alla fine Pecco ha portato a casa un buon 3° posto.

Il suo umore però a fine gare non è certamente dei migliori. L’italiano, infatti, sotto sotto sperava di poter lottare per la vittoria o comunque di poter rosicchiare qualche altro punto a Quartararo. Purtroppo per lui però le cose sono andate diversamente.

Bagnaia racconta le difficoltà della sua gara

A margine della gara Bagnaia ha così commentato la propria prestazione: “Ho dato tutto, rispetto alla Malesia è stato più difficile. Stesse condizioni a livello di temperatura, ma il circuito è davvero sfibrante. Ora mi sento veramente al culmine, sono arrivato. La nostra moto è stata molto competitiva oggi, però nel primo settore ho avuto non pochi problemi”.

Infine Pecco ha così concluso: “Sapevo che il passo di Marc sarebbe stato migliore, ma ho cercato di gestire al meglio le gomme posteriori. Sin dall’inizio ho sentito di avere meno grip rispetto a ieri. Non mi sono innervosito però. Quando ho visto che anche gli altri stavano avendo dei problemi allora ho cominciato a spingere. Alla fine ho chiuso a podio e penso proprio che questo era il miglior risultato che potevo sognare”. Il rider della Ducati quindi è apparso dispiaciuto di non aver potuto combattere per un piazzamento migliore. Siamo certi però che a prescindere da come finirà questo 2021, l’anno prossimo lo vedremo lottare per il titolo dall’inizio.

Antonio Russo