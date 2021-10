Valentino Rossi esausto: “La gara più difficile della mia carriera”

Un quindicesimo posto in rimonta dal fondo dello schieramento. Valentino Rossi vede il bicchiere mezzo pieno: “Gara decente, viste le premesse”

Ancora una fine settimana complicato per Valentino Rossi, che dopo qualifiche disastrose ad Austin ha rimediato in parte con un quindicesimo posto che è solo un “contentino” vista la situazione di difficoltà tecnica che sta vivendo da inizio stagione.

Valentino Rossi cerca di restare ottimista

Per il Dottore sempre i soliti problemi con una M1 che proprio non vuole saperne di farsi domare come un tempo. Se poi ci si mette il circuito di Austin, tra i più “disastrati” del Mondiale, il quadro è completo. Ma Valentino Rossi, nonostante tutto, prova a rimanere positivo.

“È stata la gara più difficile della mia carriera dal punto di vista fisico, per i tanti cambi di direzione, il caldo, le frenate”, ha detto. “Alla fine è stata una gara decente viste le premesse. Alla fine è andata bene, ma non ero veloce abbastanza, non avevo un gran passo, ma per la velocità che avevo, non è nemmeno andata male”.

Tanta stanchezza per il Dottore

Come gli capita spesso ultimamente, il campione di Tavullia è stato costretto a partire dall’ultima fila. Colpa di una Yamaha che sul giro secco non gli da quelle sensazioni che invece ritrova in parte durante la gara. Le premesse non erano delle migliori, ma alla fine è riuscito a portare a casa qualche punto.

“Ho usato la gomma media, perché durante le prove mi ero trovato meglio con quella mescola”, ha ammesso Valentino Rossi dopo il traguardo. “Per me è stata la scelta giusta, considerando la mia velocità, la gara non è andata così male”. Di sicuro però ha patito di più lo sforzo per aver guidato su un circuito così duro dal punto di vista fisico: “Adesso mi riposo due/tre giorni, oggi è stata durissima fisicamente questa gara. Arrivi domenica già stanco, qui devi arrivare al 100% alla gara e giovane”. E ora si prepara all’ultima festa in casa tra due settimane a Misano. Quello sì l’ultimo atto davanti ai suoi tifosi prima dell’addio definitivo alle corse. Almeno con le moto.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi va giù duro: “La situazione è totalmente fuori controllo”