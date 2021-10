Danilo Petrucci racconta quanto accaduto in Safety Commission ad Austin. Il pilota Tech3 propenso a ridurre il numero dei giri di gara.

Nel week-end in Texas i piloti della classe regina si sono ritrovati in Safety Commission, per discutere delle pessime condizioni dell’asfalto. Nonostante i recenti lavori di ristrutturazione il tratto dalla curva 2 alla 11 presentava dossi, buche, crepe, che hanno messo a repentaglio l’incolumità degli atleti in pista.

Una minoranza ha proposto di non correre ad Austin, tra questi Aleix Espargarò e Danilo Petrucci. Altri hanno chiesto di ridurre la distanza di gara da 20 a 15 giri, ma nulla da fare. Dorna Sports ha assicurato che gli organizzatori livelleranno il circuito in vista del 2022, altrimenti il GP americano verrà cancellato dal calendario.

Il riassunto di Petrux

Petrux, davanti ai giornalisti, non ha mancato di commentare la riunione in maniera alquanto ironica ma pungente. “La FIM e la Dorna Sports che presiedevano l’incontro pensavano che stessimo scherzando. Non so cosa possiamo fare… Ma ovviamente il 90% voleva accorciare la gara. Avrei accorciato la gara anch’io, questo è certo. Ma pensavano che stessimo scherzando, quindi li abbiamo fatti ridere, diciamo. Non ci prendono sul serio”.

Il pilota ternano, che corre la sua ultima stagione in MotoGP, si è apertamente schierato con Aleix Espargarò sulla vicenda, ma erano in netta minoranza. Il pilota di Granollers aveva intenzione di boicottare la gara, ma alla fine ha dovuto fare dietrofront seppure a malincuore. “In sostanza, in commissione sicurezza i piloti erano molto arrabbiati e hanno detto che questa pista non era sicura ed era del tutto inaccettabile correre qui”, ha aggiunto Danilo Petrucci. “A parte uno o due piloti per cui tutto è molto divertente per loro (Marc Marquez e Jack Miller, ndr), a cui piacciono i dossi… nessun problema, beviamoci una birra”.