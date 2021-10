Superbike Portimao 2021, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale della seconda manche SBK del round in Portogallo.

Il terzultimo round del calendario Superbike 2021 termina con la vittoria di Jonathan Rea. È il pilota del team Kawasaki Racing imporsi in Gara 2 a Portimao.

Capitalizzata pienamente la caduta di Toprak Razgatlioglu, finito giù all’ultima curva come successo in Gara 1 a Johnny. Adesso ci sono 24 punti di distanza tra loro in classifica generale e mancano solo due round al termine del campionato SBK 2021. Sul podio anche Scott Redding e Loris Baz.

SBK Portimao 2021: la cronaca di Gara 2

Partenza ritardata a causa di un problema tecnico del semaforo.

-19 giri – Redding si prende la leadership, precede Locatelli e Razgatlioglu. Quarto Rea davanti a Bassani, van der Mark e Rinaldi. Nell’ultimo settore Johnny passa anche Toprak, mega rimonta.

-18 – Rea e Razgatlioglu infilano Locatelli in curva 1. Johnny supera anche Redding, guida rabbiosa del pilota Kawasaki.

-17 – Rea in curva 1 superato sia da Redding che da Razgatlioglu. Battaglia furibonda tra i primi tre. Locatelli non è distante e ha del margine sul gruppetto guidato da van der Mark, che precede Rinaldi e Bautista. Nono Bassani.

😲Another twist on the lead group! No time to tweet, no time to breath… just WOW🍿#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/etYSQF8BYz — WorldSBK (@WorldSBK) October 3, 2021



-16 – Razgatlioglu va lungo alla prima staccata, Redding ripassa e lo fa anche Rea. Successivamente largo pure Scott, allora Johnny lo supera ed è leader della corsa. Toprak passa la Ducati. Cambia tutto in poche curve! E anche Locatelli è lì.

-15 – Rea ha preso alcuni metri sul turco, che a sua volta ne ha su Redding. Un giro tranquillo dopo tanta lotta. Bautista intanto è quinto, precede Rinaldi e Baz.

-14 – Toprak pressa Johnny, mezzo secondo circa lo svantaggio di Redding.

-13 – Razgatlioglu in curva 1 si mette dietro Rea, che però successivamente si rimette davanti. Redding li ha ripresi.



-11 – Rea continua a stare davanti, cerca di mettere del gap tra sé e gli inseguitori. Redding sta cercando di superare Razgatlioglu, ma senza successo. Baz quinto davanti a Bautista, van der Mark, Rinaldi, Gerloff e Haslam. Undicesimo Bassani.

-10 – CADUTO RAZGATLIOGLU ALL’ULTIMA CURVA, LA 15! Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il pilota Yamaha.

-8 – Rea ha 1″5 di vantaggio su Redding. Locatelli è insidiato da Baz e Bautista, bagarre per la terza posizione.

-7 – Baz terzo davanti a Bautista, Locatelli ha perso due posizioni in Curva 1. Intanto Rea ha oltre 2″ su Razgatlioglu.

-5 – Johnny ha oltre 3″ di margine su Scott, mentre Baz e Bautista battagliano per il terzo posto. Locatelli ha perso terreno. Gerloff è risalito in settima posizione

-3 – Bella lotta tra Loris e Alvaro per salire sul podio.

-2 – Bautista giù alla curva 5 dopo un contatto con Baz, che si era infilato nuovamente dopo essere stato superato dal pilota Honda. Veramente un peccato!

-1 – Ultimo giro a Portimao. Gerloff ha passato van der Mark, è quinto. Invece Haslam ha superato Rinaldi, scivolato settimo.

VINCE REA DAVANTI A REDDING E BAZ!

Superbike Portimao 2021, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale