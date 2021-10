Superbike Portimao, classifica Superpole Race: vittoria BMW, disastro Rea

Superbike Portimao 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint SBK del round in Portogallo.

Va a Michael van der Mark il trionfo in Superpole Race Superbike a Portimao. Primo successo della BMW da quando è rientrata in forma ufficiale nel campionato mondiale delle derivate di serie.

Gara sprint partita con asfalto bagnato e dunque condizioni non facili. Il pilota olandese è stato più bravo di tutti. Sul podio salgono anche le Ducati di Scott Redding e Loris Baz. Quarto Andrea Locatelli. Sesto Toprak Razgatlioglu, in difficoltà ma che guadagna alcuni punti su Jonathan Rea. Caduta al primo giro per il pilota Kawasaki, che era in testa e ha forzato troppo.

SBK Portimao: il racconto della Superpole Race

-10 giri – Razgatlioglu mantiene la prima posizione, seguito da Rea, Redding e Locatelli. Poi Johnny passa su Toprak, imitato da Redding. Cade Rinaldi tra la 7 e la 8. Clamoroso: in ingresso della 13 cade anche Rea!

-9 – Redding guida la corsa, precede van der Mark e Razgatlioglu. Poi ci sono Baz, Locatelli, Bassani, Haslam e Bautista.

-8 – Van der Mark si avvicina a Redding dopo aver staccato Razgatlioglu, che deve guardarsi dall’arrivo di Baz. Il francese passa il pilota Yamaha!

-7 – Van der Mark minaccioso alle spalle di Redding. Alla curva 5 il pilota BMW si infila. Intanto Haslam è quarto, ha superato prima Locatelli e poi Razgatlioglu. Settimo Bassani davanti a Bautista.

-6 – Van der Mark ha circa 1″5 su Redding, che ha 1″ di margine su Baz. Poi ci sono Haslam, Locatelli, Bautista, Razgatlioglu e Bassani.

-5 – Van der Mark ha oltre 2″ di vantaggio su Redding, prosegue la fuga del pilota BMW. Haslam si avvicina a Baz.

-4 – Il leader della Superpole Race aumenta il gap a 3″. Redding ha la coppia Baz-Haslam molto vicina. Razgatlioglu è settimo davanti a Bassani.

-3 – BMW sempre davanti con 3″5 di margine su Redding, che per adesso contiene gli lo segue. CADE HASLAM! Alla 13 scivola mentre era all’interno di Baz, poi risale in moto ma è fuori dalla top 10.

-1 – Van der Mark gestisce, la vittoria ormai è sua. Posizioni abbastanza cristallizzate per la zona podio.

TRIONFO DI VAN DER MARK! REDDING E BAZ SUL PODIO! A punti anche Locatelli, Bautista, Razgatlioglu, Bassani, Gerloff e Laverty.

Superbike Portimao 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale