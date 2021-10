Rea risponde a Razgatlioglu: burnout sul “verde” a Portimao (VIDEO)

Rea vince Gara 2 Superbike a Portimao e nel giro d’onore risponde alla gag fatta da Razgatlioglu dopo la prima manche. Lotta totale tra i contendenti al titolo mondiale.

Ormai è botta-risposta tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Nel Mondiale Superbike 2021 grande duello tra i due, che lasciano il Portogallo con 24 punti di distanza a favore del turco.

In Gara 2 c’è stato il riscatto del pilota Kawasaki, caduto nella prima manche e in Superpole Race. Una vittoria fondamentale e che gli ha permesso di capitalizzare al massimo la caduta del rivale, finito giù all’ultima curva per ragioni ancora da chiarire.

Durante il giro d’onore Rea è andato a punzecchiare Razgatlioglu, rispondendo alla sua gag di ieri. Il pilota Yamaha era andato a spazzolare con una scopa una zona verde della pista di Portimao per provocare la Kawasaki, che a Magny-Cours aveva fatto un reclamo per superamento dei track limits e si era visto retrocedere dalla prima alla seconda posizione in Superpole Race. Penalità che ha favorito Johnny in Francia.

Il sei volte campione del mondo Superbike oggi ha risposto andando a fare un burnout nella stessa zona verde verde del tracciato portoghese. Una chiara replica a quanto fatto da Toprak, che adesso deve incassare ma lascia comunque Portimao a +24 in classifica. Mancano gli appuntamenti in Argentina e Indonesia che decideranno la corsa al titolo mondiale 2021. Può succedere di tutto.