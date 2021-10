Superbike Portimao, Razgatlioglu imita Rossi e “provoca” Kawasaki (VIDEO)

Vittoria importante per Razgatlioglu nella prima manche Superbike a Portimao. Poi una scenetta ironica in cui ha risposto alla Kawasaki.

Altra vittoria per Toprak Razgatlioglu, che si impone anche a Portimao. In Gara 1 ha sconfitto Scott Redding e, grazie alla caduta di Jonathan Rea, vola a +45 nella classifica generale Superbike.

Il pilota Yamaha adesso è il grande favorito per la vittoria del titolo mondiale. Ovviamente è presto per dare per sconfitto il campione in carica, che certamente ha grande voglia di reagire. Ci sono ancora due manche in questo weekend in Portogallo, poi ci saranno i round in Argentina e Indonesia a chiudere la stagione.

Razgatlioglu può davvero porre fine al regno di Rea in Superbike. Una rivalità fatta di botte e risposte tra due grandi talenti, uno più giovane e l’altro più esperto. A proposito di risposte, Toprak al termine di Gara 1 a Portimao ha voluto rispondere alla Kawasaki per il reclamo fatto ancora a Magny-Cours. Si è messo a pulire una zona verde esterna alla pista portoghese, per ricordare quando la toccò leggermente lui in Francia e il team di Akashi con il ricorso lo fece retrocedere dalla prima alla seconda posizione.

La scena ha ricordato quanto successo in MotoGP nel 2004. In Qatar Valentino Rossi venne retrocesso in fondo alla griglia perché alcuni membri del suo staff avevano gommato la sua piazzola di partenza. Una soffiata fatta da Sete Gibernau e dal suo team. Nel GP successivo a Sepang (Malesia) rispose scherzosamente utilizzando una scopa per mimare la pulizia della pista.

Anche Razgatlioglu ha voluto ironizzare, a distanza di un po’ di settimane, un episodio che evidentemente non ha mai digerito completamente. Ora si gode la vittoria della prima manche, ma domani dovrà essere ben focalizzato su Superpole Race e Gara 2. Rea e Kawasaki vorranno replicare.