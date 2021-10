Moto2 GP Austin: Fernandez vede il Mondiale, doppietta italiana sul podio

Grandissima gara in Moto2 di Raul Fernandez, che a questo punto è sempre più vicino a Gardner. Sul podio con lui due rider italiani.

Al via partono subito alla grande Raul Fernandez e Gardner che provano a scappare via. La fuga però non riesce e nel secondo giro Di Giannantonio si prende la 2a piazza davanti ad uno strepitoso Beaubier. Gara molto combattuta sin dai primi giri con diversi sorpassi in Moto2.

Caduta per Luthi al giro 4. Errore invece di Di Giannantonio mentre era 2° e si ritrova 4°, ben distanziato dal primato. Beaubier perde l’anteriore mentre era in lotta per la 2a posizione e si ritrova 5°. Gara abbastanza complicata per molti piloti che commettono diversi errori.

Moto2: Gardner ora può avere paura

Colpo sul Mondiale al giro 6 con Gardner che cade e dà a Raul Fernandez un’occasione d’oro per mangiargli punti. Prestazione particolare di Bezzecchi che da buon diesel carbura alla distanza e a metà gara si trova a giocarsi il podio.

Seconda parte di gara abbastanza “addormentata” con pochi sussulti. A 7 giri dalla fine caduta molto pericolosa per Arenas che si fa anche male al petto. Dopo un timido tentativo iniziale di rimonta da parte di Di Giannantonio, il rider italiano sembra alzare bandiera bianca nel finale accontentandosi della 2a posizione.

Nel finale non c’è storia. Raul Fernandez vince e riapre il Mondiale davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Quest’ultimo a questo punto 3° in campionato, ben distanziato dal leader Gardner. Questa stagione sembra essere davvero pazzesca. A questo punto può accadere davvero di tutto da qui alla fine.

ORDINE D’ARRIVO MOTO2 GP AUSTIN