Grinta Morbidelli: “Voglio bruciare le tappe in Yamaha ufficiale”

Franco Morbidelli al termine delle qualifiche: “Gli aspetti prioritari sono gestire il fisico, aumentare la mia conoscenza della moto”

Franco Morbidelli, al termine delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe di MotoGP, è soddisfatto del tredicesimo posto ottenuto. Malgrado sia rimasto escluso per tre decimi dal Q2, il pilota della Yamaha ha messo in mostra le sue doti in sella e mostrato di essere in una buona fase di recupero dall’infortunio.

“È stata una buona qualifica, abbiamo mantenuto la nostra curva di miglioramento, oltretutto nel secondo tentativo ho girato prevalentemente da solo”, racconta il Morbido. “Siamo andati sempre più forte durante la giornata, progrediamo di sessione in sessione, anche se al momento il tempo sul giro non è il mio obiettivo primario. Gli aspetti prioritari sono gestire il fisico, aumentare la mia conoscenza della moto, cucirla al mio stile, cosa che sta accadendo e di questo sono molto felice. Ho faticato nelle quarte prove libere utilizzando un anteriore usato e un posteriore nuovo, l’assetto non mi è piaciuto, però sappiamo il motivo, domattina nel warm up proseguiremo il lavoro sul passo“.

Morbidelli: “Intendo sfruttare questa chance”

Ad Austin Franco è concentrato non sul tempo sul giro ma bensì gestire il fisico e approfondire la conoscenza della moto. Il recupero sta progredendo bene: “Faccio fisioterapia due volte al giorno, a casa svolgo vari esercizi per incrementare la massa muscolare nella gamba e, al contempo, per mantenere la forma ideale nella parte alta del corpo, senza stressare il ginocchio in modo eccessivo. In tal senso devo ringraziare i medici che mi stanno aiutando a compiere un recupero fin qui eccezionale. Non sento dolore, semplicemente mi manca forza, ma sono sicuro che prossimamente arriverà. Il processo di per sé è lungo, tuttavia, per quanto possibile sto cercando di bruciare le tappe poiché sono un pilota e voglio sfruttare al massimo l’opportunità di correre nella struttura ufficiale“.

La pole position è andata a Pecco Bagnaia, terza consecutiva, in lotta con Quartararo per il titolo: “Non sono sorpreso perché conosco alla perfezione la velocità di Pecco, specie sull’asfalto. Adesso è riuscito a trovare la dimensione adatta a lui all’interno della Ducati, frutto di anni di apprendimento, spinge fortissimo. Era solo questione di tempo prima che potesse esprimere il suo reale potenziale”.