Aleix Espargarò accusa la Formula 1: “Sono loro a distruggere tutto”

A novembre il Mondiale di F1 sbarcherà a Losail, dove solitamente corre la MotoGP. Per Aleix Espargarò non è una buona notizia.

Il calendario di F1 si arricchisce di una novità per la stagione 2021: dal 19 al 21 novembre si correrà in Qatar, sul circuito di Losail, dove solitamente si disputano le gare del Motomondiale. La notizia non è passata inosservata nel paddock della MotoGP e a qualcuno non è piaciuta. Tra questi Aleix Espargarò, che sottolinea come le monoposto del Cirucs possano nuocere alle condizioni dell’asfalto, un po’ come avviene anche ad Austin.

La Formula 1 ha firmato un accordo di 11 gare con il QMMF che vedrà la prima gara di F1 del Paese svolgersi la sera del 21 novembre, al posto del round australiano annullato. Probabilmente il Qatar non comparirà nel calendario 2022 di F1, ma dal 2023 sarà appuntamento fisso fino al 2032. “Questo entusiasmante accordo significa che il Qatar sarà la sede della Formula 1 e della MotoGP per il prossimo decennio, che sono gli eventi di punta del motorsport mondiale”, ha affermato Abdulrahman Al-Mannai, presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF). “Il Qatar sarà un’ottima destinazione per la F1 e non vediamo l’ora di accogliere presto tutti i piloti, i team, i media e i fan”.

Non è per niente soddisfatto Aleix Espargarò, autore di un’opaca qualifica ad Austin, che lo condanna a partire dalle ultime posizioni in griglia. “Brutte notizie! Amo il Qatar. Mi piace questo circuito ma le vetture di Formula 1 distruggono tutto a causa del loro carico aerodinamico! Quindi vedremo. Sono contento per i qatarioti perché potranno godersi la MotoGP e la Formula 1, il che è fantastico. Ma per quanto riguarda la pista al momento è molto liscia e piata. E spero che non lo distruggano troppo”.