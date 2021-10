Superbike Portimao, risultati FP1: tempi e classifica finale

Superbike Portimao 2021, risultati FP1: tempi ufficiali e classifica finale della prima sessione di prove libere del round SBK in Portogallo.

Va a Jonathan Rea il miglior tempo nella prima sessione di prove libere Superbike a Portimao. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 1’41″542.

In Portogallo è lui il pilota da battere, però Garrett Gerloff con la Yamaha del team indipendente GRT è a soli 141 millesimi e Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale a 161. Quest’ultimo ha fatto solamente cinque giri perché non è ancora a posto alla mano destra, infortunata a Montmelò.

Quarto tempo per Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha del team ufficiale Pata Brixx accusa un ritardo di 207 millesimi da Rea. Dietro al turco l’ottimo Loris Baz, che anche a Portimao sostituisce Chaz Davies sulla Ducati del team Go Eleven. Poi c’è la Panigale V4 R di Scott Redding, che precede Alvaro Bautista (Honda) e Andrea Locatelli (Yamaha).

Top 10 completata da Michael van der Mark (BMW) e Axel Bassani (Ducati Motocorsa). Solamente tredicesimo Michael Ruben Rinaldi, che non è riuscito a mettere insieme un buon time-attack in FP1. Forse si è concentrato maggiormente sul passo gara. Sicuramente il riminese sarà in posizione migliore nel pomeriggio. Ventesimo Gabriele Ruiu e ventunesimo Samuele Cavalieri. Appuntamento alle 15:55 con la seconda sessione di prove libere SBK in Portogallo.

Superbike Portimao 2021, risultati FP1: tempi ufficiali e classifica finale