MotoGP, arriva la notizia tanto attesa: gara confermata sino al 2025

Grande annuncio della MotoGP per il futuro. Uno dei Gran Premi più amati infatti è stato confermato in calendario sino al 2025.

La MotoGP in questi ultimi anni ha ricevuto diversi scossoni. Il Covid ha messo a rischio alcuni team e diversi circuiti. Fortunatamente però l’ottima gestione della Dorna ha fatto si che tutto finisse per il meglio. Il campionato 2020 è stato terminato e quello 2021 è ormai in dirittura d’arrivo.

In serata è arrivato un gradito annuncio. Una delle piste più iconiche di questi ultimi anni infatti ha dato notizia che resterà in calendario almeno sino al 2025. Stiamo parlando del circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina.

Il tracciato in questione è di nuova costruzione. Inaugurato nel 2013 è composto da 14 curve ed è lungo 4806 metri. Il record in gara appartiene manco a dirlo a Valentino Rossi, che l’ha fatto segnare il 19 aprile 2015 girando in 1:39.019. Proprio in quell’anno il Dottore vinse indossando a fine gara la maglia di Maradona sul podio.

MotoGP: grande annuncio per l’Argentina

Ad oggi il pilota più vincente sulla pista argentina è Marc Marquez che ha trionfato in 3 occasioni. Di Vinales e Crutchlow le altre due vittorie. Purtroppo a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021 sono saltate. La speranza concreta è quella di rivederlo in calendario il prossimo anno. Intanto però è stato annunciato che sarà presente sino al 2025.

Carmelo Ezpeleta ha così commentato la cosa: “Il rinnovo triennale del contratto con il Gran Premio d’Argentina è una notizia fantastica per la MotoGP che mostra ancora una volta l’incredibile livello di interesse per il nostro sport su tutto il territorio. Il pubblico impressionante che affolla l’evento dimostra quanto sia davvero vitale la nostra presenza in Argentina e America Latina”.

Antonio Russo