Jack Miller bada alla sostanza: “Ecco a cosa punto qui ad Austin”

Ad Austin Jack Miller punta a portare a casa un risultato importante. Il rider australiano sente di aver trovato il feeling con la moto.

Jack Miller ha sinora disputato una buona stagione. Ha portato a casa due vittorie e un podio, ma naturalmente gli si chiede un ulteriore scatto in avanti in vista della prossima annata. La concorrenza in Ducati è davvero tantissima. Tra Zarco, Martin e Bastianini sono tanti i rider che aspirano a quella sella.

Non sarà semplice quindi per Jack Miller e Bagnaia difendere il proprio posto a Borgo Panigale. L’australiano però ha sicuramente dimostrato di riuscire a lottare con i big, l’unico neo palesato è stata una scarsa continuità. In particolare il rider della Ducati non sempre è riuscito a gestire ottimamente le gomme sino a fine gara.

Jack Miller è soddisfatto della sua Desmosedici

In vista del prossimo Gran Premio ad Austin il rider australiano ha così commentato le proprie prestazioni: “Sono molto contento di ritornare a correre negli USA. La pista di Austin a me piace molto e l’ultima volta che siamo passati di qui ho chiuso sul podio. Spero a questo punto di ripetermi anche quest’anno”.

Jack Miller ha poi così concluso: “Nell’ultima gara di Misano e anche durante i test che abbiamo fatto sullo stesso circuito settimana scorsa ho avuto davvero ottime sensazioni in sella alla Desmosedici. Sono davvero positivo e per questo sono fiducioso di poter fare un buon risultato e lottare in America”. Insomma a quanto pare l’australiano sembra essere molto fiducioso in vista del prossimo weekend di gara. Il distacco dalla vetta della classifica è di 94 punti, quindi giochi ormai compromessi. Proprio per questo proverà ad aiutare Bagnaia togliendo qualche punto a Quartararo.

Antonio Russo