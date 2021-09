Marquez punta in alto ad Austin: “Voglio giocarmi il podio”

Il GP di Austin ha sempre sorriso a Marc Marquez che a questo punto spera di riuscire a strappare un altro risultato importante.

La stagione di Marc Marquez sin qui non è stata al livello di quelle precedenti vissute in MotoGP. I problemi al braccio lo stanno costringendo a guidare in modo diverso e la moto di certo non lo sto aiutando con i suoi comportamenti. Si arriva ad Austin però, da sempre terreno di caccia per lo spagnolo che a questo punto spera in un risultato importante.

Dopo il successo in Germania erano arrivate prestazioni opache. Però negli ultimi due GP lo spagnolo è tornato a macinare punti e risultati prestigiosi. Proprio per questo il rider iberico a questo punto vuole provare a chiudere dignitosamente questa difficile annata.

Marquez: “Cercheremo di partire subito forte”

Imbeccato dai microfoni di Sky Marquez ha così dichiarato: “Quando arrivo in un circuito dove storicamente ho fatto bene il feeling è diverso. Ora sono due anni che non veniamo qui, ma di solito ci sono sempre state tante buche. La pista cambia, è la stessa, ma di solito cambia. Vediamo come va, ma cercheremo di partire forte già dalla FP1”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Questa è una stagione particolare per me. Vediamo. L’obiettivo è quello di guidare bene la moto così mi diverto e a quel punto provare a fare un podio. Parlo del podio perché ci sono Pecco e Fabio che vanno forte. Poi quando ti stai giocando un Mondiale parte qualcosa che ti fa andare di più. Proveremo a dare il 100%. La moto 2022 è promossa”. Insomma a quanto pare il pilota della Honda sembra abbastanza soddisfatto delle novità portate al battesimo dal proprio marchio lo scorso weekend.

Antonio Russo