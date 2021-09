Marc Marquez, il regalo toccante alla famiglia colpita dalla tragedia

Marc Marquez dimostra tutta la sua umanità, inviando un omaggio davvero sentito ad una mamma toccata da un dramma indicibile

È stata un’annata costellata di tragedie, quella del motociclismo che sta giungendo al termine. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di Dean Berta Vinales, che si è spento a soli quindici anni durante lo scorso weekend del campionato di Supersport 300 a Jerez de la Frontera.

Prima di lui aveva perso la vita il diciannovenne Jason Dupasquier, a seguito dell’incidente nel corso delle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3 al Mugello. In mezzo, il povero Hugo Millan, morto sulla pista di Aragon, durante la European Talent Cup, alla tenera età di appena quattordici anni.

Marc Marquez ricorda lo sfortunato Hugo Millan

Drammi che, anche per via della giovane età dei pilotini coinvolti, hanno colpito fortemente il mondo del motociclismo e anche i loro colleghi centauri più esperti. Uno di loro che certamente non è rimasto indifferente è stato Marc Marquez.

Il quale, nel momento in cui si è ritrovato a sua volta a correre sul circuito di Motorland Alcaniz, a metà di questo mese, si è ricordato del piccolo Hugo, che aveva perso la vita su quello stesso asfalto appena qualche settimana prima.

Così, dopo essersi battuto come un leone e aver conquistato il secondo posto al traguardo, al termine di un duello rusticano con il nostro Pecco Bagnaia, il Cabroncito ha voluto fare una dedica speciale alla famiglia Millan.

Una dedica speciale alla famiglia del pilotino

Ha preso il trofeo che gli era stato consegnato sul podio del Gran Premio, la bottiglia di prosecco con cui aveva festeggiato dopo la premiazione e il cappellino che stava indossando in quel momento, li ha impacchettati e li ha spediti all’indirizzo di casa della signora Ana Belén Gracia, la mamma del talentino emergente scomparso.

Sul premio, ha scritto di suo pugno con il pennarello una dedica speciale: “Quando tutta la famiglia della MotoGP ha salutato Hugo sul circuito di Aragon mi sono ripromesso di mettercela tutta per provare a vincere o a salire sul podio per poter dedicare il risultato alla famiglia”, sono state le parole vergate da Marquez. “Riposa in pace, campione”.

Un bel gesto commovente di affetto e di generosità, che dimostra anche il lato umano di un grande campione, che si conferma tale non solo sulla pista ma anche fuori.

