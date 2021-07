La straziante lettera della mamma di Hugo Millan: “Ti sei portato via tutto”

Hugo Millan è venuto a mancare in seguito ad un terribile incidente. La mamma oggi gli ha dedicato alcune righe sui social.

Nella giornata di ieri una notizia straziante ha colpito tutti gli amanti delle due ruote. Il giovanissimo Hugo Millan è rimasto vittima di un terribile incidente. In mattinata il ragazzo, durante l’European Talent Cup ad Aragon è caduto in mezzo alla pista con la propria moto.

Le immagini sono assolutamente agghiaccianti. Il ragazzino, appena 14enne, cerca a tentoni di rialzarsi. Ci riesce, mentre le altre moto che affrontano la curva lo scansano. Purtroppo però un collega, il polacco Oleg Pawelec se lo è ritrovato davanti e non è riuscito ad evitarlo prendendolo in pieno.

Hugo Millan: una vita spezzata improvvisamente

Un botto pauroso che ha visto Hugo Millan volare in aria per poi accasciarsi a terra privo di sensi. Subito il giovane pilota è stato soccorso prima sul posto e poi, grazie ad un elicottero, è stato trasportato all’ospedale di Saragozza dove purtroppo è deceduto. Una notizia orrenda che ha lasciato tutti sgomenti.

Tutte le gare del giorno ad Aragon sono state sospese. La mamma del piccolo oggi ha lasciato ai social poche righe strazianti per ricordare il figlio che non c’è più: “Buongiorno mio angelo custode, come stai? Ti voglio tantissimo bene, mio campione, sono solo ore che tu non ci se più e la mia anima è distrutta. Ti sei portato via tutta la vita con te. Sei la cosa migliore che mi sia successa nella mia vita. Ti voglio bene, il mio super Hugo”. Un breve messaggio che testimonia il dolore di questa madre che ha visto il proprio bambino morirgli davanti, mentre stava inseguendo il suo sogno.

