Tito Rabat torna a correre nel Mondiale Superbike: l’annuncio ufficiale

Con la Ducati del team Barni è andata male, però Tito Rabat ha un’altra chance nel Mondiale Superbike 2021. Guiderà una Kawasaki a Portimao.

Esteve ‘Tito’ Rabat avrà una seconda chance per correre nel Mondiale Superbike. Dopo il divorzio anticipato con il Barni Racing Team, oggi è arrivata la notizia ufficiale del suo ritorno in sella nel 2021.

In questo weekend a Portimao correrà con la Kawasaki del team Puccetti Racing, che si ritrova a dover sostituire l’infortunato Lucas Mahias. Quest’ultimo ha concluso la sua stagione con anticipo a causa di un problema allo scafoide sinistro, fratturato già ad Assen e che nonostante l’operazione gli ha creato ancora dolori successivamente.

Rabat intanto salirà sulla Ninja ZX-10RR nel round SBK in Portogallo, in sperando di riuscire ad adattarsi in fretta alla nuova moto e di non avere gli stessi grossi problemi avuti guidando la Ducati Panigale V4 R del team Barni. Se dovesse soddisfare Manuel Puccetti, non è escluso che possa correre anche nei successivi appuntamenti in Argentina e Indonesia.

SBK, Rabat vuole fare bene a Portimao

Il pilota spagnolo è molto motivato per questa esperienza da sostituto di Mahias: «Sono molto felice di avere questa grande opportunità. Conosco la pista di Portimao perché qui ho corso con la MotoGP e mi sono allenato sul circuito con una moto da strada. Spero di passare un buon fine settimana, ottenere buoni risultati e dimostrare il mio potenziale. Voglio ringraziare Manuel Puccetti e tutta la squadra per avermi offerto questa possibilità, che spero di sfruttare appieno».

Rabat nelle 24 gare disputate in Superbike nel 2021 si è classificato in top 10 solamente due volte: nono in Gara 1 e decimo in Gara 2 a Estoril. Tolti gli otto ritiri, è sempre andato a punti nelle altre tredici manche disputate. Ovviamente le aspettative erano maggiori per un pilota che arrivava dalla MotoGP e che è stato anche campione del mondo della Moto2. Adesso dovrà fare del suo meglio per il team Puccetti Racing. Vedremo che saprà fare all’Autodromo Internacional do Algarve.