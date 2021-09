MotoGP Americhe: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Si riparte dal Texas con il GP delle Americhe, da sempre terra di conquista per Marquez. Ecco tutte le informazioni del weekend di Austin

Dopo la prima tappa di Misano, la MotoGP si sposta negli Usa per il GP delle Americhe, che si corre sul circuito di Austin, in Texas, nel weekend che va dal 1° al 3 di ottobre.

Ritorno nelle Americhe dopo un anno complicato

Il Motomondiale dunque fa ritorno nelle Americhe dopo un anno di stop dovuto alla pandemia di Covid-19. Un evento che ha naturalmente sconvolto i calendari lo scorso anno e che non era così scontato dopo quanto accaduto finora, con diversi gran premi in programma che sono saltati sempre a causa del Covid.

Di sicuro c’è tanto interesse, perché la MotoGP e le classi inferiori hanno sempre gareggiato nel Vecchio Continente o al massimo in Medio Oriente e questo primo GP negli Usa è senz’altro un segnale anche di rinascita degli sport motoristici mondiali nel continente. E poi lo spettacolo è assicurato, visto che sul circuito di Austin sono sempre andate in scena belle battaglie.

Dove eravamo rimasti

Si riparte dai due successi di fila messi a segno da Pecco Bagnaia, che ha rosicchiato punti al leader del Mondiale Fabio Quartararo, il cui margine però sia sull’italiano che sul resto della concorrenza resta importante. Certo è che il circuito delle Americhe potrebbe favorire la rimonta Ducati, visti i due lunghi rettilinei presenti. ma la M1 non si è mai comportata troppo male qui.

Vedremo anche che ruolo potrà recitare Marc Marquez, padrone a Austin sin dal suo debutto in MotoGP, anche se la condizione fisica non al top potrebbe condizionarlo ancora.

Il programma del weekend

Il GP delle Americhe sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) invece trasmetterà in differita le qualifiche e le gare.

Venerdì 1 ottobre

ore 16.00-16.40, Moto3, Prove libere 1

ore 16.55-17.40, MotoGP, Prove libere 1

ore 17.55-18.35, Moto2, Prove libere 1

ore 20.15-20.55, Moto3, Prove libere 2

ore 21.10-21.55, MotoGP, Prove libere 2

ore 22.10-22.50, Moto2, Prove libere 2

Sabato 2 ottobre

ore 16.00-16.40, Moto3, Prove libere 3

ore 16.55-17.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 17.55-18.35, Moto2, Prove libere 3

ore 19.35-19.50, Moto3, Qualifica 1

ore 20.00-20.15, Moto3, Qualifica 2

ore 20.30-21.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 21.10-21.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 21.35-21.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 22.10-22.25, Moto2, Qualifica 1

ore 22.35-22.50, Moto2, Qualifica 2

Domenica 3 ottobre

ore 15.40-16.00, Moto3, Warm Up

ore 16.10-16.30, Moto2, Warm Up

ore 16.40-17.00, MotoGP, Warm Up

ore 18.00, Moto3, Gara

ore 19.20, Moto2, Gara

ore 21.00, MotoGP, Gara

