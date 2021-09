Dean Berta Vinales, la lettera di addio strappalacrime della fidanzata

Mette davvero le lacrime agli occhi leggere la lettera aperta con cui la fidanzata di Dean Berta Vinales, Rebecca Ortolà, lo saluta

Assistere ad un ragazzino di quindici anni che perde la vita, mentre stava facendo ciò che più amava, correre in moto, è già di per sé una tragedia inspiegabile e insensata.

Ma leggere le parole di dolore delle persone che erano più vicino a questo sfortunato pilota in erba stringe davvero il cuore e mette le lacrime agli occhi. È il caso della lettera aperta, toccante e commovente, pubblicata sul suo profilo di Instagram da Rebecca Ortolà, la fidanzatina di Dean Berta Vinales, corredata da una serie di bellissime fotografie che li ritraggono insieme.

“Perché? Perché la vita è così? Perché ti porta via le persone che ami di più al mondo?”, si chiede distrutta la giovane spagnola. “Non ho né la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento. Dal giorno in cui ti ho incontrato abbiamo iniziato a parlare, ogni giorno, fino a quando te ne sei andato. E fin dal primo giorno ho saputo che tu eri quello giusto. Nonostante gli alti e bassi della nostra relazione ero sicura che saremmo rimasti insieme per sempre, qualunque cosa fosse accaduta, saremmo sempre stati io e te”.

L’ultimo saluto di Rebecca Ortolà al suo fidanzato Dean Berta Vinales

Rebecca elenca una serie di splendidi ricordi del suo Dean che serba nella sua memoria: “Com’è ingiusta la vita. Conservo tutti i momenti che ho passato con te (che non sono pochi) e tutte le volte in cui siamo andati avanti e ci siamo sostenuti a vicenda. Quel sorriso che portavi sempre sul viso, il tuo umorismo e le tue sciocchezze, la tua gentilezza, tutto l’affetto che provavi per i tuoi cari e, soprattutto, il tuo animo da guerriero. Amore, hai sempre realizzato ciò che ti sei proposto, non ti sei mai arreso”.

Sono tante le piccole cose del suo rapporto con Dean Berta Vinales di cui Rebecca Ortolà sentirà la mancanza: “Mi mancheranno i tuoi messaggi ogni mattina: ‘Buongiorno mia pichucha’, ‘Com’è andata la tua giornata, vita mia?’, o i tuoi messaggi romantici che dicevano: ‘La mia vita senza di te non ha senso, grazie per essere rimasta con me nonostante tutto, ti amo’. Oppure: ‘Sei la miglior ragazza del mondo, non so come hai potuto notarmi, non ti merito’. Invece sì che mi meriti, ti meriti tutte le cose belle di questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici resteranno sempre con te”.

La conclusione della ragazza iberica è tenerissima: “Ora chi mi dirà queste cose se non tu? Chi mi manderà un messaggio del buongiorno quando mi sveglio? Mi hai lasciato un vuoto così profondo. Prometto che ci rivedremo presto mio pichucha. Come hai detto tu: ‘Sempre insieme, vita mia’. Ti amo con tutta me stessa. Riposa in pace tesoro, sai già tutto”.

LEGGI ANCHE —> Maverick Vinales ricorda il cugino Dean: “Sarai sempre con noi”