Maverick Vinales ricorda il cugino Dean: “Sarai sempre con noi”

Maverick Vinales sui social network ha pubblicato un post per ricordare il cugino Dean, morto a causa di un fatale incidente in Supersport 300 a Jerez.

Dramma nella famiglia Vinales in questo weekend, a causa della morte di Dean Berta. Il 15enne pilota è deceduto in seguito a un incidente avvenuto in Gara 1 della Supersport 300 a Jerez.

La scomparsa del giovane spagnolo ha colpito tutto il paddock del Mondiale Superbike e anche quello della MotoGP. Un altro rider che se ne va in questo 2021 che ha già visto le morti di Jason Dupasquier e Hugo Millan. Tutti i tre sono venuti a mancare dopo essere stati colpiti in seguito a una caduta. Per quanto il motociclismo faccia passi avanti in termini di sicurezza, non tutto si può prevedere ed evitare.

Maverick Vinales, cugino di Dean, oggi era presente a Jerez per l’omaggio sulla griglia di partenza. Era visibilmente sotto shock per la morte del suo parente, giovanissimo e con una lunga vita davanti ancora da vivere.

L’attuale pilota del team Aprilia MotoGP ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram: «Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo nella nostra famiglia, ricorderò sempre le sfide che abbiamo avuto in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro mostriciattolo e sarai sempre in noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia».

Rinnoviamo le nostre sentite condoglianze a Maverick e a tutta la famiglia Vinales per la loro triste perdita.