Superbike Jerez, domenica si corre: programma e orari delle gare

Superbike e Supersport correranno domenica a Jerez per onorare Dean Berta Vinales, morto oggi durante una gara della 300. Ufficiali gli orari.

Domenica a Jerez si corre. Dopo la morte di Dean Berta Vinales in seguito un tragico incidente in Gara 1 Supersport 300, c’è stato un confronto tra i vertici della Superbike, i team e i piloti. Al termine, in accordo con la famiglia del pilota, è stato deciso di gareggiare.

Si tratta di un modo di onorare il cugino di Maverick Vinales, la cui scomparsa aveva già provocato la cancellazione di tutta l’attività prevista oggi pomeriggio a Jerez. Dopo le sessioni di warmup delle tre categoria, verrà osservato un minuto di silenzio sulla griglia con tutto il paddock presente.

I turni di warmup si svolgeranno regolarmente alle 9 (Superbike), 9:25 (Supersport 600) e 9:50 (Supersport 300). Alle 10:15 verrà effettuato l’omaggio al 15enne spagnolo tristemente morto oggi.

Per quanto riguarda la SBK, è stato deciso di cancellare la Superpole Race e di sostituirla con Gara 1. La prima manche era stata annullata nella giornata di oggi e verrà recuperata, tornando di fatto al vecchio format delle due gare piene che si svolgevano domenica. Start previsto alle ore 11:00.

Alle 12:15 correrà la Supersport, mentre alle 14:00 partirà Gara 2 del WorldSBK. La giornata terminerà con Gara 2 della Supersport 300, che avrà il via alle 15:15.

Sky Sport MotoGP trasmetterà in diretta TV le gare. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Per quanto concerne il canale in chiaro TV8, si attende di capire se darà live solo Gara 2 Superbike oppure anche Gara 1 (solitamente la Superpole Race viene trasmessa in differita).