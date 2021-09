Superbike Jerez, risultati Superpole: tempi e classifica finale

Superbike Jerez 2021, risultati Superpole: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza dopo le Qualifiche del round SBK in Spagna.

Va a Toprak Razgatlioglu la pole position nella Superpole Superbike del round in Spagna. All’ultimo tentativo il pilota turco ha beffato le Kawasaki del team ufficiale.

Fondamentale aver seguito la scia del compagno Andrea Locatelli (sesto), che gli ha permesso di fare un ottimo ultimo settore. Al suo fianco partiranno Alex Lowes e Jonathan Rea. Dietro col Loca ci sono le Ducati Aruba di Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi.

Ottimo Loris Baz, sostituto di Chaz Davies nel team Go Eleven Ducati, e settimo nelle qualifiche SBK di oggi in Spagna. Sullo stesso allineamento scatteranno anche le Honda di Leon Haslam e Alvaro Bautista. In quarta fila Garrett Gerloff (Yamaha GRT), Leandro Mercado (Honda MIE) e Axel Bassani (Ducati Motocorsa).

Solo tredicesima la prima BMW, quella di Michael van der Mark. Al suo fianco i colleghi di marca Jonas Folger e Eugene Laverty. Forse quella di Jerez non è la pista migliore per la M 1000 RR. Diciottesima casella per Samuele Cavalieri con la Ducati del Barni Racing Team, mentre Andrea Mantovani ha ottenuto il ventesimo tempo nella Superpole.

LEGGI ANCHE -> Superbike, Indonesia confermata nel calendario 2021: è ufficiale

Superbike Jerez 2021, risultati Superpole: tempi ufficiali, classifica finale