Suzuki, il disappunto di Alex Rins: “Sono molto deluso”

Alex Rins è fortemente deluso dopo la gara di Misano. Una stagione difficile per il pilota spagnolo della Suzuki che ora attende i test.

La gara di Misano ha regalato un altro boccone amaro ad Alex Rins, caduto alla prima curva del 18° giro del Gran Premio di San Marino. Le prime parole dopo la gara: “Sto bene, ma anche molto deluso”. Una brutta stagione per lo spagnolo della Suzuki che puntava a ben altri risultati alla vigilia del Mondiale, considerando che il compagno di box Joan Mir ha vinto il titolo iridato la scorsa stagione.

Partito dalla nona piazza in griglia Alex Rins è riuscito a risalire fino alla sesta piazza nei primi quattro giri, riuscendo a fare la differenza soprattutto nell’ultimo settore e combattendo a lungo contro Marc Marquez. Nel tentativo di agguantare uno strepitoso Enea Bastianini è caduto alla prima curva, ma fortunatamente senza nessuna conseguenza. “Sto bene, ma anche molto deluso”, ha sospirato il 25enne del Barcellona dopo la gara adriatica. “Perché prima della caduta avevo fatto una buona gara e riuscivo a guidare con un buon ritmo. Ero abbastanza costante e avevo la fiducia di cui avevo bisogno, quindi ho guidato molto forte per raggiungere Bastianini. Ma è stato super veloce per tutta la gara e ha frenato più forte di me”.

Una stagione deludente anche dal punto di vista delle aspettative tecniche, dal momento che da tempo richiede alcune soluzioni per la sua Suzuki GSX-RR, a cominciare dal nuovo dispositivo holeshot che ormai tutti i costruttori hanno montato. Alla fine Alex Rins ammette: “Ho perso molto tempo nei primi giri e poi ho cercato di guadagnare posizioni. Sono andato al limite per stare dietro a Bastianini e poi sono caduto. Ho accelerato, ma non più del solito. Dobbiamo guardare i dati per capire cosa è successo veramente. Ovviamente è deludente, ma fortunatamente sono illeso, e ora l’attenzione è tutta sui giorni di test che completeremo qui”.