Superbike Spagna 2021: orari diretta TV e streaming

Superbike, round Spagna 2021: programma e orari diretta TV-streaming di Prove Libere, Superpole e Gare nel weekend SBK a Jerez.

Dopo il round a Barcellona, il Mondiale Superbike è pronto a tornare di nuovo in pista. Infatti, nel prossimo weekend si corre ancora in Spagna, ma stavolta a Jerez.

Toprak Razgatlioglu arriva all’appuntamento con un solo punto di vantaggio su Jonathan Rea: 399 contro 398. La lotta per il titolo è veramente incerta, può vincere chiunque dei due contendenti. Non sembra invece poter rientrare in gioco Scott Redding, distante 60 punti dal leader. Da seguire anche la battaglia per il quarto posto assoluto, ora occupato da Michael Ruben Rinaldi (218) e ambito pure dal connazionale Andrea Locatelli (201).

SBK Jerez 2021: orari Prove Libere, Superpole e Gare

Nel 2020 a Jerez c’erano state le prime due vittorie di Redding nel Mondiale Superbike. Il pilota Aruba Ducati si era imposto in Gara 1 e in Gara 2, mentre la Superpole Race era andata a Rea. In questo fine settimana in Spagna si dovrebbe rinnovare la lotta con anche Razgatlioglu protagonista.

Attenzione ai rispettivi compagni di squadra. Rinaldi, Lowes e Locatelli possono avere un ruolo importante nella battaglia iridata SBK. Sarà interessante vedere anche il livello di Honda e BMW a Jerez. Alvaro Bautista è salito sul podio della Superpole Race a Barcellona e spera di essere nuovamente competitivo.

Il round Superbike in Spagna sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Sul canale in chiaro TV8 si potranno vedere live sia Gara 1 che Gara 2, mentre la Superpole Race verrà data solamente in differita. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, NOW e il sito ufficiale TV8.it.

Di seguito il programma con gli orari per seguire l’appuntamento SBK a Jerez.

Venerdì 24 settembre

ore 10.30 FP1

ore 15 FP2

Sabato 25 settembre

ore 11.10 Superpole

ore 14 Gara 1

Domenica 26 settembre

ore 9 warm up

ore 11 Superpole Race (alle 13 differita su TV8)

ore 14 Gara 2