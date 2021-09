Ducati, il ds Paolo Ciabatti ha un messaggio per i fan di Valentino Rossi

Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, si rivolge direttamente con un auspicio ai tifosi di Valentino Rossi

Anche il Gran Premio di Misano non ha riservato grandi soddisfazioni a Valentino Rossi, per quanto riguarda il risultato finale: appena un diciassettesimo posto. Ma ci ha pensato il calore dei tifosi a regalare un sorriso al Dottore.

In occasione della sua penultima corsa in casa, in Italia, decine di migliaia di appassionati hanno riempito le tribune dell’autodromo intitolato a Marco Simoncelli, tutti rigorosamente vestiti di giallo, per onorare la prossima fine della lunga e gloriosa carriera del fenomeno di Tavullia.

Tanto che il nove volte iridato si è detto commosso, ha ringraziato i suoi fan e si è addirittura scusato con loro per non aver saputo regalare una prestazione degna delle attese. Ci è riuscito, in compenso, il suo connazionale e allievo Pecco Bagnaia, che ha trionfato in sella alla Ducati.

Per Ciabatti non esiste il nuovo Valentino Rossi

Si è a lungo parlato del torinese come possibile erede del numero 46. Un’etichetta che tutti vogliono staccargli al più presto di dosso, compresi coloro che sono più vicini a lui, per evitare un’eccessiva pressione sulle sue spalle. Lo ribadisce anche il direttore sportivo della Rossa, Paolo Ciabatti, secondo cui Valentino rimane e rimarrà insostituibile.

“Il nuovo Rossi non esiste, perché Valentino è un campione da più di vent’anni”, ha dichiarato ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo As. “La popolarità di questo sport è cresciuta anche grazie a lui, grazie alla sua personalità. Spero che sul piano sportivo Bagnaia possa diventare come lui, ma a livello di immagine penso che ci sia un solo Valentino e che non ce ne sarà mai un altro. È un personaggio come Michael Jordan. Ci sono tanti giocatori che sono davvero bravi a basket, ma di Jordan ce n’è uno solo”.

Dal giallo di Vale al rosso di Bagnaia

La speranza di Ciabatti, tuttavia, è che Pecco possa quantomeno raccogliere il testimone di Vale nel cuore dei sostenitori nostrani: “C’erano molti tifosi sugli spalti vestiti di giallo perché era la penultima gara che Rossi disputava in Italia, ma speriamo che il prossimo anno quel giallo si trasformi in rosso”, è il suo appello. “Pecco è un pilota dell’Academy di Valentino, è un giovane pilota italiano e guida la Ducati, una moto italiana. Speriamo che in futuro Ducati e Bagnaia rappresentino in MotoGP quello che la Ferrari è in F1“.

