Fiocco rosa? No, casco rosa! Valentino Rossi lo dedica alla figlia (VIDEO)

Per il Gran Premio di Misano, Valentino Rossi abbandona il suo consueto giallo, vestendo il casco tutto di rosa in onore della figlia

La sua prima figlia non è ancora nata, ma già Valentino Rossi ha un cuore da papà. Lo ha dimostrato nel sabato mattina del Gran Premio di San Marino, presentando il casco speciale che ha preparato insieme al suo designer di fiducia Aldo Drudi, come di consueto per i suoi appuntamenti di casa della MotoGP.

Stavolta la scelta del tema a cui dedicare la livrea è stata più facile del solito, immaginiamo. Il Dottore rinuncia al suo storico colore giallo per vestirsi interamente di rosa, compreso il numero 46.

Niente giallo: stavolta il casco di Valentino Rossi è rosa

Rosa come il fiocco che esporrà quando la prima erede sua e della sua ragazza Francesca Sofia Novello vedrà la luce. La colorazione del suo elmetto per Misano Adriatico è dunque particolarmente elegante: l’unico elemento che attira l’attenzione è un bigliettino che porta impresse parole romantiche all’indirizzo della futura bimba.

A baby daughter on the way and a special helmet to mark the occasion! ❤️@ValeYellow46 reveals his 2021 Misano design! 😍#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/7nrEuAT9Ym — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2021

“Chissà, chissà chi sei/Chissà che sarai/Lo scopriremo solo vivendo”, una citazione dalla nota canzone “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti. Rosa, appunto, che sarà il leit motiv di questo fine settimana di gara a domicilio per il fenomeno di Tavullia.

Anche ieri, concedendosi ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista con Guido Meda, Vale ha parlato della paternità in arrivo: “Sono molto contento di essere riuscito a dirlo io della bambina invece dei giornali, ho goduto dopo tutte le false voci messe in giro. Ho sempre voluto essere padre, l’abbiamo voluta e siamo molto contenti. Poi io sono curioso di questa nuova situazione. Finora la gravidanza procede bene, io sto bene, per me d’altronde non è cambiato poi tanto”.

