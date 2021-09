Superbike Barcellona, gara-1: i risultati. Che tripletta della Ducati!

La Ducati festeggia una clamorosa tripletta al termine di una pazza gara-1 bagnata del Mondiale Superbike sulla pista di Barcellona

La Ducati festeggia un risultato clamoroso al termine di una prima gara del weekend della Superbike a Barcellona, disputata sul bagnato, che non ha decisamente risparmiato i colpi di scena.

I primi giri sono vissuti sulla solita battaglia per il titolo mondiale, tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che si sono superati e risuperati. A nove giri dalla fine, il turco sembrava aver compiuto la manovra decisiva portandosi in testa, ma pochi minuti dopo ha dovuto parcheggiare la sua Yamaha all’uscita dalla curva 3, costretto a ritirarsi per un problema meccanico.

Redding vince, Razgatlioglu rompe

A quel punto è arrivata la riscossa delle Rosse di Borgo Panigale. Lo strepitoso Axel Bassani si era già inserito nella lotta per il podio, ma ad uscire alla distanza è stato Scott Redding, il più veloce in assoluto in pista nelle fasi finali.

Bassani ha tenuto botta in piazza d’onore davanti a Michael Ruben Rinaldi, che si è aggiudicato il terzo gradino. Jonathan Rea, tornato in testa al campionato iridato delle derivate di serie grazie al ritiro del diretto rivale, si è potuto così serenamente accontentare del quarto posto davanti a Michael van der Mark sull’unica Yamaha superstite.

Superbike Barcellona, l’ordine d’arrivo di gara-1

Pos Pilota Naz Team Tempo 1 Scott Redding GBR Aruba.It Ducati 20 giri 2 Axel Bassani ITA Motocorsa Ducati +1.577 3 Michael Rinaldi ITA Aruba.It Ducati +2.326 4 Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team +4.554 5 Michael Van Der Mark NED Motorrad BMW WorldSBK Team +6.518 6 Alex Lowes GBR Kawasaki Racing Team +8.514 7 Leon Haslam GBR Team HRC +12.695 8 Tom Sykes GBR Motorrad BMW WorldSBK Team +15.346 9 Alvaro Bautista SPA Team HRC +16.938 10 Chaz Davies GBR GoEleven Ducati +33.386 11 Kohta Nozane JPN GRT Yamaha +33.394 12 Andrea Locatelli ITA PATA Yamaha +34.169 13 Lucas Mahias FRA Kawasaki Puccetti +34.565 14 Isaac Vinales SPA Orelac Racing Kawasaki +44.456 15 Leandro Mercado ARG MIE Honda Racing +58.200 16 Samuele Cavalieri SPA Barni Ducati +1’07.816 17 Christophe Ponsson FRA Gil Yamaha +1’22.762 18 Loris Cresson BEL Pedercini Kawasaki +1’25.638 19 Jonas Folger GER Benovo BMW +1’27.363 20 Lachlan Epis AUS Pedercini Kawasaki +1 giro 21 Toprak Razgatlioglu TUR PATA Yamaha Ritirato 22 Garrett Gerloff USA GRT Yamaha Ritirato

