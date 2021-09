Morbidelli, la Yamaha ufficiale cancella i problemi: “Giornata memorabile”

Franco Morbidelli è tornato finalmente in pista, ma con una Yamaha ufficiale. Il rider italo-brasiliano però non è ancora al top della forma.

Franco Morbidelli è stato a lungo lontano dalla pista per recuperare da un infortunio ed oggi è finalmente tornato. Intanto però tante cose sono cambiate per lui che si è ritrovato in un nuovo team, quello ufficiale Yamaha. Il tutto è arrivato in seguito alla rescissione tra Vinales e la casa di Iwata, che ha poi spinto lo spagnolo a firmare per l’Aprilia.

Franco Morbidelli ha commentato così il suo ritorno in pista: “Vorrei poter dire qualcosa sulle differenze che ci sono tra le due moto, ma in verità oggi ho pensato solo a recuperare le sensazioni di stare in moto. Questo giorno lo ricorderò per sempre perché è bellissimo avere tutte queste persone attorno”.

Morbidelli: “La MotoGP sembrava un’astronave”

L’italo-brasiliano però sembra ancora non aver recuperato pienamente dai problemi che lo hanno tenuto lontano dalle gare per così tanto tempo. Ci sono ancora alcuni dolori che non gli permettono di stare “comodo” in sella alla sua moto. Ora però non ci resta che attendere e spera possa tornare presto ai suoi livelli.

LEGGI ANCHE —> Morbidelli: “La MotoGP mi è mancata. Ho meritato la Yamaha ufficiale”

Infine Morbidelli ha così concluso: “Ho faticato di più al mattino rispetto al pomeriggio. Ho cercato di alleggerire il peso sul ginocchio e spero che domani possa andare meglio. In ogni caso è stata una giornata memorabile. Solo due settimane fa non ero minimamente in grado di guidare una moto, ma fortunatamente c’è stato un grande miglioramento in questo tempo. Dopo così tanti mesi fermo la MotoGP sembrava un’astronave.