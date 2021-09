Tavullia in moto, tre giorni di eventi per festeggiare Valentino Rossi

Tavullia, la città natale di Valentino Rossi, ha organizzato un fitto programma di eventi per celebrare il ritiro del Dottore

A margine del weekend del Gran Premio di Misano, Tavullia si veste di giallo. La città natale di Valentino Rossi dedicherà tre giorni di eventi al suo cittadino più famoso, celebrandolo in grande stile nell’annata che segna il suo addio alla MotoGP.

Fitto il programma organizzato dall’amministrazione comunale, nella centrale piazza Dante Alighieri, in collaborazione con il Fan Club ufficiale del Dottore, ma anche con Anmic Pesaro e con Terra di piloti e motori. Si comincia giovedì 16 settembre, dalle ore 16:30, all’insegna della solidarietà.

Vanni Oddera, campione di freestyle motocross e inventore della mototerapia, regalerà infatti momenti di gioia e spensieratezza alle persone e soprattutto ai bambini con disabilità: a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione, totalmente gratuita, verrà consegnato un gadget del Fan Club Valentino Rossi. Seguirà buffet offerto dagli organizzatori.

Tre serate a Tavullia in onore di Valentino Rossi

La serata proseguirà con un appuntamento davvero speciale: alle 20:30 lo stesso nove volte iridato, insieme ai suoi allievi Franco Morbidelli e Luca Marini, si metterà in contatto dalla pista di Misano con una videochiamata, per fare un saluto a tutti i partecipanti. Si concluderà con lo spettacolo di Mauro Masi intitolato “Sabbia e musica”.

Venerdì 17, dalle 16, un’altra giornata straordinaria: previsto lo spettacolo di freestyle motocross con Vanni Oddera e il suo staff, ma anche un’esposizione ed una parata di moto da Gran Premio anni ’70, ’80 e ’90: dalla Ducati MotoGP di Sete Gibernau alla Suzuki 500 di Giacomo Agostini, passando per le moto di Lansivuori, Mamola e tanti altri. La serata si chiuderà con un concerto dei Revolution Live Band e un motogiro in notturna di Lady Biker Marche.

Gran finale sabato 18, di nuovo con l’esibizione e la parata delle moto da Gran Premio, ma anche dei piloti di minimoto Team Old Pilots di Rio Salso, mentre la piazza verrà sorvolata dagli aerei dei 27 Aerobatics di Fano. Alle 20:30, il concerto Abba Show con The First Italian Abba Tribute Band. In tutte e tre le serate, dj set di Radio Studio Più con animazione di Walter Massa e mostra Minichamps dedicata a Valentino Rossi, oltre agli immancabii stand gastronomici. Dunque, per tutti gli appassionati, appuntamento a Tavullia per celebrare a dovere il ritiro del numero 46!

