Luca Marini presenta una livrea speciale per il Gran Premio di Misano

Luca Marini nel week-end di Misano scenderà in pista con una livrea speciale per la sua Ducati Desmosedici GP.

A Misano sarà una gara con il sapore di casa per Luca Marini, che vuole archiviare subito l’opaco risultato di Aragon. Per il rookie del team Sky VR46 Avintia sarà una settimana ricca di impegni che inizieranno giovedì all’Aquafan e arriveranno persino in pista, dove correrà con una Ducati Desmosedici GP che avrà una livrea speciale, disegnata dal reparto grafico e creativo della VR46 e realizzata da Starline Design.

Obiettivo zona punti

Un Gran Premio davvero speciale, ma in cui l’obiettivo sarà ritornare in zona punti, su una pista che conosce molto bene e dove si allena spesso durante il corso dell’anno insieme a suo fratello Valentino Rossi e agli amici della VR46 Riders Academy. Luca Marini scenderà in pista con una livrea Sky Wifi, la fibra ultraveloce di Sky, celebrando così le alte prestazioni e la velocità che uniscono i due brand. Avrà i colori viola e bianco del logo Sky Wifi. “Il GP di Misano sarà un evento speciale per tanti motivi, sicuramente uno dei più emozionanti di tutta la stagione – ha commentato il rookie del team VR46 Avintia -. Lavoreremo sodo per far sì che sia anche una delle migliori gare dell’anno. Voglio divertirmi e far divertire il pubblico sugli spalti”.

Sarà un altro week-end importante per raccogliere informazioni utili ed esperienza in vista del prossimo anno, quando Marini avrà a disposizione un pacchetto ufficiale con cui dovrà compiere un decisivo step prestazionale. “La gara di casa per Luca: sarà un GP speciale per lui su un tracciato molto familiare e, almeno sulla carta, dove sfruttare al meglio la potenza della Ducati – ha affermato il team manager Ruben Xaus -. Sarà pura emozione e adrenalina, il mood giusto per lasciarsi alle spalle Aragon e continuare a crescere e fare esperienza in questo finale di stagione”.