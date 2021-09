Bentornato Ricciardo, rivince dopo tre anni: “Fingevo di andare piano!”

Una doppietta McLaren che mancava da 11 anni. Ricciardo e Norris esultano per una gara incredibile. E l’inglese ammette: “Il futuro è dalla mia parte”

Una doppietta che mancava da 11 anni, ma soprattutto un trionfo in F1 che mancava da Brasile 2012 con Jenson Button. La McLaren, per una domenica, è tornata a guardare tutti dall’alto in basso. Come ai vecchi tempi. E deve ringraziare due ragazzi fantastici come Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Ricciardo, una vittoria attesa tre anni

Un trionfo così forse non se lo aspettava neanche lui. Ricciardo a Monza ha riscattato una stagione che era partita decisamente male, con un confronto con Norris decisamente a favore dell’inglese, ma alla fine l’australiano si è ritrovato negli ultimi GP. E ha portato meritatamente a casa un successo incredibile, a tre anni da Montecarlo, l’ultima volta in cui chiuse davanti a tutti.

“Era ora”, ha detto a fine corsa Ricciardo. “Ha funzionato la partenza sì, ma ha funzionato tutto già da ieri e onestamente la partenza non era garanzia di rimanere sempre davanti. Ho dato tanto nel primo stint per stare davanti a Max (Verstappen, ndr), rimanere sempre davanti non me lo aspettavo. Già da venerdì però sapevo che mi aspettava qualcosa di buono”.

Poi ha voluto scherzare un po’, quando gli è stato fatto notare la stagione incolore: “Ho fatto finta di andare piano per tutto l’anno per riprendermi qui. Onestamente però dopo la pausa estiva mi sono ritrovato, è una doppietta enorme e folle per la McLaren. È una vittoria per il team”. Infine una dedica ai tifosi di Monza: “Speravo in una Ferrari sul podio ma comunque è stato un grande GP”.

Norris applaude e sogna

Contento sì ma mastica un po’ amaro Lando Norris. Davanti a tutti voleva esserci lui, e non lo nega. Ma quello che conta è che è arrivata una doppietta McLaren: “Un grande ringraziamento al team, è stato un weekend magnifico“, ha detto. “Quattro anni fa quando sono entrato in McLaren era sempre stato questo l’obiettivo. Grande doppietta, sono felice per Ricciardo e per il team”. E ha ammesso: “Puntavo alla vittoria, devo pensare al team e non poteva finire meglio di così. Sono contento per Daniel e io sono sicuro che avrò la mia chance in futuro“.

LEGGI ANCHE —> F1 GP Monza, Gara: risultati e classifica finale