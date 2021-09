Pol Espargarò ha dei dubbi: “Non riesco a capire la Ducati”

Pol Espargarò scatterà dalla terza fila ad Aragon. Il pilota Honda si dice impressionato dalle qualità delle Ducati Desmosedici GP.

Ottava piazza in griglia per Pol Espargarò, reduce dall’ottimo risultato di Silverstone. Migliora gradualmente il feeling con la Honda RC213V, ma stavolta il gruppetto davanti sembra avere qualcosa in più. In particolare le Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller che scatteranno dalla prima fila. “Volevo qualcosa di più. Penso che abbiamo un potenziale per i primi. Ho fatto due grossi errori nel time attack. A Silverstone, il mio giro è stato semplicemente perfetto, questa è stata la differenza. Ho commesso gravi errori qui. Ma la cosa buona è che siamo ancora all’ottavo posto”.

Osservazioni sulle Ducati

In altre occasioni Pol Espargarò sarebbe caduto, stavolta invece è rimasto in piedi e partirà dalla terza fila ad Aragon. In gara ancora tutto può succedere, confida sul nuovo telaio messogli a disposizione dagli uomini della Honda, che sembra potergli garantire una maggior aderenza al posteriore. Ma contro le Ducati sembra difficile. “Non so cosa stia facendo la Ducati in qualifica. Forse hanno qualcosa che ci manca. È impressionante quello che fanno, non solo Pecco. Possono fare giri folli con le gomme morbide. Inoltre, non sembrano essere così al limite perché non cadono. Difficilmente cadi. È interessante vedere come raramente Pecco sia caduto quest’anno”.

Inoltre Pol Espargarò ha notato come le Ducati Desmosedici siano competitive anche con scelte di gomme differenti. “Pecco aveva la gomma anteriore morbida, Miller aveva la gomma dura e Martin la gomma anteriore media. Ma è una pista dove la gomma anteriore è estremamente importante, con molti punti di frenata brusca. Quindi sembra che possano fare quello che vogliono. Ma spero che domani vedremo una bella gara”.