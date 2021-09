Pedrosa, niente più wild card in MotoGP? Beirer si espone

Pedrosa potrebbe non disputare più alcuna gara in MotoGP da wild card. Il tester KTM, tornato a correre in Stiria, certamente non sarà a Misano.

È stato piacevole nel Gran Premio di Storia rivedere Daniel Pedrosa impegnato in un weekend di gara MotoGP, e se l’è cavata anche bene. Arrivare decimo dopo anni senza corse è un ottimo risultato.

Vero che conosce molto bene la KTM e il Red Bull Ring, però gareggiare è molto diverso da effettuare test. Le buone performance hanno fatto pensare che avremmo potuto rivedere Dani in azione e, infatti, il team lo aveva inizialmente indicato come wild card per il gran premio di Misano Adriatico. Tuttavia, poi la wild card è stata ritirata e pertanto niente gara.

KTM MotoGP, Bierer parla di Pedrosa

Pit Beirer in un’intervista al sito ufficiale MotoGP ha confermato che Pedrosa non correrà a Misano e probabilmente non lo rivedremo più in gara: «Abbiamo tolto Dani dai nostri piani per Misano. Ha disputato la gara a Spielberg e non credo che lo vedremo correre di nuovo».

Il direttore motorsport della KTM fa intendere che probabilmente non ci saranno altre wild card per il pilota spagnolo. Non è qualcosa di definitivo, dato che le scelte si possono sempre cambiare, però è possibile che Pedrosa decida di non gareggiare più. Legittimo, considerando che si è ritirato a fine 2018 e ha poi deciso di fare solamente il tester.

Il ruolo che ricopre negli ultimi anni gli piace, perché gli consente di tenersi comunque a contatto con il mondo MotoGP e al tempo stesso di godersi la vita. Da quest’anno i test sono anche diminuiti, dato che KTM ha perso le concessioni e non può provare senza limiti.

Tra l’altro, il ritorno in gara si è rivelato anche pericoloso per Pedrosa. All’inizio della gara in Stiria è caduto e la sua moto è stata centrata dall’Aprilia di Lorenzo Savadori. Un grande rischio, forse non ha più voglia di rischiare ancora. E ci sta tutta come scelta.