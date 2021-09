Valentino Rossi, subito una caduta ad Aragon: “Ha un problema?” (VIDEO)

Valentino Rossi inizia il fine settimana di gara del Gran Premio di Aragon subito con una caduta, durante la prima sessione di prove libere

Comincia con il piede più sbagliato possibile il fine settimana di gara del Gran Premio di Aragona per Valentino Rossi. La prima sessione di prove libere sul circuito del Motorland di Alcaniz è stata infatti macchiata, per il Dottore, da una caduta che proprio non ci voleva.

Il fenomeno di Tavullia è apparso in grossa difficoltà fin dai primi minuti del turno, ma la situazione è nettamente peggiorata quando è addirittura finito a terra, alla curva 5. Una scivolata a seguito della quale, per fortuna, il pilota del team Yamaha Petronas non ha riportato alcuna conseguenza di carattere fisico.

Ma che ha comunque compromesso il suo risultato nel venerdì mattina spagnolo, che ha visto il nove volte campione del mondo non andare oltre la ventesima posizione, con appena dodici giri al suo attivo. Un avvio decisamente stentato, che conferma le difficoltà sempre incontrate storicamente su questa pista da Vale, che non ci ha mai vinto nemmeno una volta nel corso della sua lunga e impareggiabile carriera.

Il dubbio di Sanchini: “Perché Valentino Rossi perde così tanto?”

Questo rendimento balbettante del numero 46 ha suscitato perplessità anche in chi lo conosce meglio, come Mauro Sanchini, commentatore tecnico della MotoGP ai microfoni di Sky Sport. Il quale si attendeva una miglior velocità, in linea con quella messa in mostra nell’ultima uscita in Gran Bretagna.

“Dopo Silverstone mi aspettavo sinceramente di più”, ha spiegato. “In Inghilterra Valentino ha tenuto un buon ritmo, tanto che qui pensavo di vederlo più avanti. Ho un dubbio: arriva fino al quarto settore con un ritardo minimo e poi lì, nell’ultimo tratto, perde sei decimi, davvero tanto. Non capisco se sbaglia qualcosa di importante lì o se c’è un problema. È importante che lo risolvano, siamo appena all’inizio del weekend”.

