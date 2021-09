MotoGP Aragon, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Tempi e classifica della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2021. Si ritorna in pista alle 14:10 per le FP2.

Il Gran Premio di Aragon prende il via con la prima sessione di prove libere. Le temperature dell’asfalto si aggirano intorno ai 28°C e quindi permettono di spingere sin dal mattino. Occhi puntati al box Aprilia, dove debutta ufficialmente Maverick Vinales in sella alla RS-GP21. Ma l’attenzione è anche rivolta alle gomme che hanno causato qualche problemino in occasione dell’ultimo Gran Premio di Silverstone. Michelin ammette un calo anomalo delle gomme nel week-end inglese.

Ancora assente Franco Morbidelli che ritornerà la prossima settimana a Misano con i colori del team Yamaha factory. Valentino Rossi riporta una caduta senza conseguenze a 13 minuti dal termine. Il senso antiorario del tracciato sembra portare bene a Marc Marquez che piazza subito un buon 1’49″1 che lo porta in testa seguito dai due alfieri Ducati Jack Miller e Pecco Bagnaia. Il campione della Honda nel finale monta anche la gomma soft al posteriore per provare il time attack e scende fino a 1’48″0.

Chiudono alle sue spalle Joan Mir a ben 9 decimi e Pecco Bagnaia a 1,1″. Bene anche la Honda di Alex Marquez con il quarto crono, seguito da Jack Miller, Aleix Espargarò, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Taka Nakagami e Pol Espargarò. Maverick Vinales conclude la sua prima sessione di libere con Aprilia al 19° posto, Valentino Rossi 20°.