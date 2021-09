Iker Lecuona a fine campionato lascerà KTM Tech3. Sta per firmare un nuovo contratto, ma per adesso resta un mistero…

Iker Lecuona conosce già il suo futuro ma non è ancora il tempo per fare annunci ufficiali. KTM Tech3 ha deciso di metterlo fuori dal prossimo anno per puntare sulle giovani leve Gardner e Fernandez che andranno a sostituire la line-up attuale formata dallo spagnolo e da Danilo Petrucci. Nel giovedì di Aragon i media hanno tallonato su questo argomento, ma Iker ancora non svela le carte.

Non è ancora dato sapere se il suo futuro sarà in MotoGP o in un’altra categoria, ma rivela di essere contento della decisione e che la prossima settimana verrà annunciata a Misano. “Non posso ancora parlare del mio futuro, onestamente. Il mio manager si è incontrato alla gara precedente, a Silverstone, non so niente. Spero di poter dire qualcosa la prossima settimana. Posso dire di essere contento di questa scelta. L’anno prossimo partirò con un nuovo obiettivo”.

L’annuncio previsto a Misano

In questi giorni si stanno limando gli ultimi dettagli per la firma, intanto ringrazia KTM per la fiducia accordatagli e per la possibilità di poter correre nella classe regina. “La mia carriera è sempre stata pazzesca. Ci sono molte squadre che mi hanno contattato. Sono un pilota molto veloce. Non ho più parlato con KTM, ma devo ringraziare i ragazzi per l’opportunità. È frustrante perché sono stato veloce nelle ultime gare, sono in MotoGP da due anni ed è stato molto difficile con la situazione del Covid – ha aggiunto Iker Lecuona -. Non è stato un anno normale”.

Non resta che attendere ancora qualche giorno… o forse più. L’annuncio non è cosa scontata. “Non è chiaro che lo annuncerò la prossima settimana, spero di poter dire qualcosa. Da oggi stiamo finendo di chiudere il contratto perché ci vuole tempo per quei piccoli punti, che sono le due sciocchezze che restano per chiuderlo. Ma posso dire che ho un futuro chiaro. Ovviamente non vedo l’ora di finire l’anno, ma non vedo l’ora di iniziare il prossimo anno. Naturalmente non posso dire dove sto andando, se rimarrò o se andrò. Ma per ora quello che posso dire è che sono felice e impaziente”.